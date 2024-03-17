Полковник армії Великої Британії у відставці Глен Грант спрогнозував, що у жовтні або листопаді цього року окупаційна армія РФ може почати новий наступ в Україні.
Що відомо про ймовірність нового наступу армії РФ в Україні
Грант зазначив, що наразі російським окупантам не вистачає ні техніки, ні боєприпасів, ні людського ресурсу для досягнення прориву лінії оборони українських військових.
Колишній британський військовий попередив, що Україна має використати час, який є у наявності для подолання політичних проблем та посилення власної оборони.
Що обмежує наступ окупаційної армії РФ в Україні
За його словами, наразі у окупаційної армії РФ існують проблеми із перекиданням достатньої кількості бронетехніки на лінію фронту.
Через це, як зазначає британський військовий у відставці, керівництво злочинної армії РФ змушене знімати старую бронетехніку зі складів зберігання.
На думку Гранта, зараз Росія продовжить перерозподіляти свої сили та використовувати їх в передбачуваних слабких місцях української оборони.
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