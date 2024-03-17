Коли армія РФ може піти у новий наступ в Україні — прогноз британського аналітика
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли армія РФ може піти у новий наступ в Україні — прогноз британського аналітика

Знищена техніка армії РФ
Джерело:  Еспресо

Полковник армії Великої Британії у відставці Глен Грант спрогнозував, що у жовтні або листопаді цього року окупаційна армія РФ може почати новий наступ в Україні.

Що відомо про ймовірність нового наступу армії РФ в Україні

Грант зазначив, що наразі російським окупантам не вистачає ні техніки, ні боєприпасів, ні людського ресурсу для досягнення прориву лінії оборони українських військових.

Колишній британський військовий попередив, що Україна має використати час, який є у наявності для подолання політичних проблем та посилення власної оборони.

Я думаю, що Росія наразі діє в межах своїх можливостей. Я не вірю, що насувається подія, подібна до цунамі, хоча можу помилятися. Немає жодних розвідувальних даних, які б вказували на те, що Росія накопичує значні ресурси для великого наступу, наприклад, застосування ядерної зброї, — підкреслив Грант.

Що обмежує наступ окупаційної армії РФ в Україні

За його словами, наразі у окупаційної армії РФ існують проблеми із перекиданням достатньої кількості бронетехніки на лінію фронту.

Через це, як зазначає британський військовий у відставці, керівництво злочинної армії РФ змушене знімати старую бронетехніку зі складів зберігання.

Важливо, що резерви у них є, йдеться про близько тисячу таких машин, які вони можуть мобілізувати. Росіяни також можуть відправити набагато більше людей на фронт. Однак їм явно бракує комплексної системи підготовки, здатної створити велику кількість добре підготовленого особового складу і техніки, тому що Росія просто не має необхідних ресурсів. Технічні ресурси, необхідні для проведення операцій, такі як радіостанції, і досвід для розробки складних стратегій також обмежені, — пояснює полковник британської армії.

На думку Гранта, зараз Росія продовжить перерозподіляти свої сили та використовувати їх в передбачуваних слабких місцях української оборони. 

Це більше схоже на людину, яка копає город. Копати можна лише в певному темпі, копати і копати поки не втомитеся. Так само і російська атака, ймовірно, буде розвиватися поступово. Вони можуть розпочати значний наступ, втратити особовий склад, а потім вдатися до вимушеного тимчасового затишшя, особливо після переобрання Путіна, коли політична мотивація зменшиться, — припускає Грант.

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