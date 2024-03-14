Армія РФ може використати затримку допомоги Україні для наступу

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) попереджають, що окупаційна армія РФ може скористатись затримкою із допомогою Україні від західних партнерів для проведення наступу.

Аналітики попереджають про ймовірність погіршення ситуації на фронті

Аналітики підкреслюють, що ключові для України ділянки фронту, на яких може початись наступ російських окупантів, загрожують створити вразливі місця на інших напрямках.

Злочинна армія РФ може використати це для раптового та несподіваного просування.

Аналітики вважають, що у такому разі командування окупаційної армії РФ може отримати змогу за бажанням посилювати чи зменшувати інтенсивність наступальних операцій на будь-якій ділянці фронту.

Українські війська, ймовірно, намагаються пом’якшити проблеми, спричинені нестачею боєприпасів, приділяючи пріоритет розподілу боєприпасів на ділянках фронту, де ведуться більш масштабні російські наступальні операції, - припускають експерти. Поширити

Що аналітики кажуть про ситуацію на фронті

За інформацією ISW, протягом 13 березня тривали позиційні бої на напрямках Куп'янськ - Сватове - Кремінна.

Вказується, що позиційні бої точились на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки, на північний захід від Сватового біля Табаївки та Стельмахівки, на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки і на південь від Кремінної біля Білогорівки, за 12 км на південь від Кремінної.

Зазначається, що бої також продовжувались в районі Бахмута на Донеччині, однак аналітики не фіксують підтверджених змін лінії фронту.

За твердженнями окремих російських воєнкорів, війська РФ нібито захопили невизначені тактичні позиції біля залізничної станції в Кліщіївці, однак аналітики ISW не мають підтверджень цьому.

Російські блогери також заявляють про важкі бої в районі Іванівського.

Між тим українські та російські воєнкори повідомляють про позиційні бойові дії на північний захід від Бахмута поблизу Богданівки, на захід від Бахмута біля Іванівського та на схід від Часів Яру, і на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки та Андріївки.

Аналітики також звертають увагу на нещодавнє просування окупаційної армії РФ на північний захід і південний захід від Авдіївки.

Зокрема, із посиланням на геолокаційні дані в ISW підтверджують просування російських окупантів на східну околицю Бердичів, на північний захід від Авдїівки.

Окрім цього підтверджується просування армії РФ по вулиці Першотравневій у Первомайському, на південний захід від Авдіївки.

Російські "воєнкори" стверджують, що війська РФ нібито продовжують поступове тактичне просування до центру Первомайського.

Крім того, 12 березня російські блогери заявили, що війська РФ начебто розширили свій контроль над н.п. Тоненьке, на захід від Авдіївки, і захопили нові позиції в лісових масивах між Орлівкою, на захід від Авдіївки, і Тоненького.

Один "воєнкор" зазначив 13 березня, що найінтенсивніші бої тривають між Бердичами і Тоненьке, на північний захід від Авдіївки, але інше російське джерело розповіло, що бої в цілому сповільнилися в цьому районі.

Українські та російські джерела повідомляли про бої на північний захід від Авдіївки біля Бердичів і Новобахмутівки, на захід від Авдіївки, біля Орлівки і Тоненького, і на південний захід від Авдіївки, поблизу Первомайського.

Окрім цього протягом 13 березня бої точились на захід і південний захід від Донецька, але без підтверджених змін лінії фронту.

Один російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ продовжують наступати на південь від Новомихайлівки, на південний захід від Донецька, але місцевість на північ від Новомихайлівки ускладнює просування військ окупантів.

Українські та російські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на захід від Донецька поблизу Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Новомихайлівки та Побєди.

13 березня на ділянці адмінкордону Донецької та Запорізької областей тривали обмежені позиційні бойові дії, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Українські та російські джерела повідомляли про бої на південний схід від Великої Новосілки поблизу Новодонецького та Шевченка та на південь від Великої Новосілки поблизу Старомайорського.

На півдні України тривають бойові дії на заході Запорізької області, однак без підтверджених змін лінії фронту.

Позиційні бої точаться поблизу Роботиного та Вербового.

За твердженнями росіян, в ніч з 12 на 13 березня війська РФ здійснили "обмежений рейд" у західному (правому) березі Херсонської області, але без підтверджених змін лінії фронту.

Окупанти при цьому стверджували, що морська піхота армії РФ, повітряно-десантні війська і "добровольці" здійснили обмежений рейд на позиції ЗСУ на західному березі Дніпра в районі бази Антонівського мосту.

Російський "воєнкор" заявив, що в рейді брали участь підрозділи 45-ї бригади спецназу РФ.

Разом з тим експерти ISW не спостерігали жодних візуальних підтверджень російської активності на західному березі, і немає підтверджених змін лінії фронту на західному березі Херсонської області.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що бойові дії продовжуються в районі Кринок.