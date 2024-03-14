Аналитики из Института изучения войны (ISW) предупреждают, что оккупационная армия РФ может воспользоваться задержкой с помощью Украины от западных партнеров для проведения наступления.

Аналитики предупреждают о вероятности ухудшения ситуации на фронте

Аналитики подчеркивают, что ключевые для Украины участки фронта, на которых может начаться наступление российских окупантов, угрожают создать уязвимые места в других направлениях.

Преступная армия РФ может использовать это для внезапного и неожиданного продвижения.

Аналитики считают, что в таком случае командование оккупационной армии РФ может получить возможность по желанию усиливать или уменьшать интенсивность наступательных операций на любом участке фронта.

Украинские войска, вероятно, пытаются смягчить проблемы, вызванные нехваткой боеприпасов, уделяя приоритету распределения боеприпасов на участках фронта, где ведутся более масштабные российские наступательные операции, - предполагают эксперты. Поделиться

Что аналитики говорят о ситуации на фронте

По информации ISW, в течение 13 марта продолжались позиционные бои на направлениях Купянск – Сватово – Кременная.

Указывается, что позиционные бои шли к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, к северо-западу от Сватового возле Табаевки и Стельмаховки, к западу от Кременной возле Тернов и Ямполевки и к югу от Кременной возле Белогоровки, в 12 км к югу от Кременной. .

Отмечается, что бои также продолжались в районе Бахмута Донецкой области, однако аналитики не фиксируют подтвержденные изменения линии фронта.

По утверждениям отдельных российских военкоров, войска РФ якобы захватили неопределенные тактические позиции у железнодорожной станции в Клещиевке, однако у аналитиков ISW нет подтверждений этому.

Российские блоггеры также заявляют о тяжелых боях в районе Ивановского.

Между тем украинские и российские военкоры сообщают о позиционных боевых действиях к северо-западу от Бахмута близ Богдановки, к западу от Бахмута возле Ивановского и к востоку от Времен Яра, и к юго-западу от Бахмута возле Клищиевки и Андреевки.

Аналитики также обращают внимание на недавнее продвижение оккупационной армии РФ к северо-западу и юго-западу от Авдеевки.

В частности, со ссылкой на геолокационные данные в ISW подтверждают продвижение российских окупантов на восточную окраину Бердичев, к юго-западу от Авдеевки.

Кроме этого подтверждается продвижение армии РФ по улице Первомайской в Первомайском, юго-западнее Авдеевки.

Российские "военкоры" утверждают, что войска РФ якобы продолжают постепенное тактическое продвижение в центр Первомайского.

Кроме того, 12 марта российские блоггеры заявили, что войска РФ вроде бы расширили свой контроль над н.п. Тоненькое, к западу от Авдеевки, и захватили новые позиции в лесных массивах между Орловкой, к западу от Авдеевки и Тоненького.

Один "военкор" отметил 13 марта, что самые интенсивные бои продолжаются между Бердичами и Тоненьким, к северо-западу от Авдеевки, но другой российский источник рассказал, что бои в целом замедлились в этом районе.

Украинские и российские источники сообщали о боях к северо-западу от Авдеевки возле Бердичев и Новобахмутовки, к западу от Авдеевки, у Орловки и Тоненького, и к юго-западу от Авдеевки, близ Первомайского.

Кроме этого в течение 13 марта бои шли на запад и юго-запад от Донецка, но без подтвержденных изменений линии фронта.

Один российский "военкор" утверждал, что войска РФ продолжают наступать к югу от Новомихайловки, юго-западнее Донецка, но местность к северу от Новомихайловки усложняет продвижение войск оккупантов.

Украинские и российские источники сообщали о продолжении позиционных боев к западу от Донецка вблизи Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка вблизи Новомихайловки и Победы.

13 марта на участке админграницы Донецкой и Запорожской областей продолжались ограниченные позиционные боевые действия, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Украинские и российские источники сообщали о боях к юго-востоку от Великой Новоселки вблизи Новодонецкого и Шевченко и к югу от Великой Новоселки вблизи Старомайорского.

На юге Украины продолжаются боевые действия на западе Запорожской области, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

Позиционные бои ведутся вблизи Роботиного и Вербового.

По утверждениям россиян, в ночь с 12 на 13 марта войска РФ совершили "ограниченный рейд" в западном (правом) берегу Херсонской области, но без подтвержденных изменений линии фронта.

Оккупанты при этом утверждали, что морская пехота армии РФ, воздушно-десантные войска и "добровольцы" совершили ограниченный рейд на позиции ВСУ на западном берегу Днепра в районе базы Антоновского моста.

Российский "военкор" заявил, что в рейде участвовали подразделения 45-й бригады спецназа РФ.

Вместе с тем, эксперты ISW не наблюдали никаких визуальных подтверждений российской активности на западном берегу, и нет подтвержденных изменений линии фронта на западном берегу Херсонской области.

В Генштабе ВСУ отмечают, что боевые действия продолжаются в районе Крынок.