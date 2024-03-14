Аналитики из Института изучения войны (ISW) предупреждают, что оккупационная армия РФ может воспользоваться задержкой с помощью Украины от западных партнеров для проведения наступления.
Аналитики предупреждают о вероятности ухудшения ситуации на фронте
Аналитики подчеркивают, что ключевые для Украины участки фронта, на которых может начаться наступление российских окупантов, угрожают создать уязвимые места в других направлениях.
Преступная армия РФ может использовать это для внезапного и неожиданного продвижения.
Аналитики считают, что в таком случае командование оккупационной армии РФ может получить возможность по желанию усиливать или уменьшать интенсивность наступательных операций на любом участке фронта.
Что аналитики говорят о ситуации на фронте
По информации ISW, в течение 13 марта продолжались позиционные бои на направлениях Купянск – Сватово – Кременная.
Указывается, что позиционные бои шли к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, к северо-западу от Сватового возле Табаевки и Стельмаховки, к западу от Кременной возле Тернов и Ямполевки и к югу от Кременной возле Белогоровки, в 12 км к югу от Кременной. .
Отмечается, что бои также продолжались в районе Бахмута Донецкой области, однако аналитики не фиксируют подтвержденные изменения линии фронта.
По утверждениям отдельных российских военкоров, войска РФ якобы захватили неопределенные тактические позиции у железнодорожной станции в Клещиевке, однако у аналитиков ISW нет подтверждений этому.
Российские блоггеры также заявляют о тяжелых боях в районе Ивановского.
Между тем украинские и российские военкоры сообщают о позиционных боевых действиях к северо-западу от Бахмута близ Богдановки, к западу от Бахмута возле Ивановского и к востоку от Времен Яра, и к юго-западу от Бахмута возле Клищиевки и Андреевки.
Аналитики также обращают внимание на недавнее продвижение оккупационной армии РФ к северо-западу и юго-западу от Авдеевки.
В частности, со ссылкой на геолокационные данные в ISW подтверждают продвижение российских окупантов на восточную окраину Бердичев, к юго-западу от Авдеевки.
Кроме этого подтверждается продвижение армии РФ по улице Первомайской в Первомайском, юго-западнее Авдеевки.
Российские "военкоры" утверждают, что войска РФ якобы продолжают постепенное тактическое продвижение в центр Первомайского.
Кроме того, 12 марта российские блоггеры заявили, что войска РФ вроде бы расширили свой контроль над н.п. Тоненькое, к западу от Авдеевки, и захватили новые позиции в лесных массивах между Орловкой, к западу от Авдеевки и Тоненького.
Один "военкор" отметил 13 марта, что самые интенсивные бои продолжаются между Бердичами и Тоненьким, к северо-западу от Авдеевки, но другой российский источник рассказал, что бои в целом замедлились в этом районе.
Украинские и российские источники сообщали о боях к северо-западу от Авдеевки возле Бердичев и Новобахмутовки, к западу от Авдеевки, у Орловки и Тоненького, и к юго-западу от Авдеевки, близ Первомайского.
Кроме этого в течение 13 марта бои шли на запад и юго-запад от Донецка, но без подтвержденных изменений линии фронта.
Один российский "военкор" утверждал, что войска РФ продолжают наступать к югу от Новомихайловки, юго-западнее Донецка, но местность к северу от Новомихайловки усложняет продвижение войск оккупантов.
Украинские и российские источники сообщали о продолжении позиционных боев к западу от Донецка вблизи Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка вблизи Новомихайловки и Победы.
13 марта на участке админграницы Донецкой и Запорожской областей продолжались ограниченные позиционные боевые действия, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.
Украинские и российские источники сообщали о боях к юго-востоку от Великой Новоселки вблизи Новодонецкого и Шевченко и к югу от Великой Новоселки вблизи Старомайорского.
На юге Украины продолжаются боевые действия на западе Запорожской области, однако без подтвержденных изменений линии фронта.
Позиционные бои ведутся вблизи Роботиного и Вербового.
По утверждениям россиян, в ночь с 12 на 13 марта войска РФ совершили "ограниченный рейд" в западном (правом) берегу Херсонской области, но без подтвержденных изменений линии фронта.
Оккупанты при этом утверждали, что морская пехота армии РФ, воздушно-десантные войска и "добровольцы" совершили ограниченный рейд на позиции ВСУ на западном берегу Днепра в районе базы Антоновского моста.
Российский "военкор" заявил, что в рейде участвовали подразделения 45-й бригады спецназа РФ.
Вместе с тем, эксперты ISW не наблюдали никаких визуальных подтверждений российской активности на западном берегу, и нет подтвержденных изменений линии фронта на западном берегу Херсонской области.
В Генштабе ВСУ отмечают, что боевые действия продолжаются в районе Крынок.
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