Полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант спрогнозировал, что в октябре или ноябре этого года оккупационная армия РФ может начать новое наступление в Украине.
Что известно о вероятности нового наступления армии РФ в Украине
Грант отметил, что российским оккупантам не хватает ни техники, ни боеприпасов, ни человеческого ресурса для достижения прорыва линии обороны украинских военных.
Бывший британский военный предупредил, что Украина должна использовать время, которое есть в наличии для преодоления политических проблем и усиления собственной обороны.
Что ограничивает наступление оккупационной армии РФ в Украине
По его словам, в настоящее время у оккупационной армии РФ существуют проблемы с опрокидыванием достаточного количества бронетехники на линию фронта.
Поэтому, как отмечает британский военный в отставке, руководство преступной армии РФ вынуждено снимать старую бронетехнику со складов хранения.
По мнению Гранта, Россия продолжит перераспределять свои силы и использовать их в предполагаемых слабых местах украинской обороны.
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