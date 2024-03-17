Когда армия РФ может пойти в новое наступление в Украине — прогноз британского аналитика
Категория
Украина
Дата публикации

Когда армия РФ может пойти в новое наступление в Украине — прогноз британского аналитика

Уничтоженная техника армии РФ
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Источник:  Эспрессо

Полковник армии Великобритании в отставке Глен Грант спрогнозировал, что в октябре или ноябре этого года оккупационная армия РФ может начать новое наступление в Украине.

Что известно о вероятности нового наступления армии РФ в Украине

Грант отметил, что российским оккупантам не хватает ни техники, ни боеприпасов, ни человеческого ресурса для достижения прорыва линии обороны украинских военных.

Бывший британский военный предупредил, что Украина должна использовать время, которое есть в наличии для преодоления политических проблем и усиления собственной обороны.

Я думаю, что Россия сейчас действует в пределах своих возможностей. Я не верю, что надвигающееся событие, подобно цунами, хотя могу ошибаться. Нет никаких разведывательных данных, которые указывали бы на то, что Россия накапливает значительные ресурсы для большого наступления, например, применения ядерного оружия, — подчеркнул Грант.

Что ограничивает наступление оккупационной армии РФ в Украине

По его словам, в настоящее время у оккупационной армии РФ существуют проблемы с опрокидыванием достаточного количества бронетехники на линию фронта.

Поэтому, как отмечает британский военный в отставке, руководство преступной армии РФ вынуждено снимать старую бронетехнику со складов хранения.

Важно, что резервы у них есть, речь идет о тысяче таких машин, которые они могут мобилизовать. Россияне также могут отправить гораздо больше людей на фронт. Однако им явно не хватает комплексной системы подготовки, способной создать большое количество хорошо подготовленного личного состава и техники, потому что Россия просто не располагает необходимыми ресурсами. Технические ресурсы, необходимые для проведения операций, такие как радиостанции, и опыт разработки сложных стратегий также ограничены, — объясняет полковник британской армии.

По мнению Гранта, Россия продолжит перераспределять свои силы и использовать их в предполагаемых слабых местах украинской обороны.

Это больше похоже на человека, копающего огород. Копать можно только в определенном темпе, копать и копать пока не устанете. Также и российская атака, вероятно, будет развиваться постепенно. Они могут начать значительное наступление, потерять личный состав, а затем прибегнуть к вынужденному временному затишью, особенно после переизбрания Путина, когда политическая мотивация уменьшится, — предполагает Грант.

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