Армия РФ продвигается в Донецкой области с помощью ФАБ-1500 — CNN
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ продвигается в Донецкой области с помощью ФАБ-1500 — CNN

ФАБ-1500
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Источник:  CNN

Преступная армия РФ использует против украинских военных сверхмощные авиабомбы ФАБ-1500 в Донецкой области, которые уничтожают линии обороны ВСУ.

Что известно о последствиях использования российскими оккупантами ФАБ-1500

Авторы материала отмечает, что использование российскими военными преступниками этих мощных авиабомб разрушило украинскую оборону на Донбассе и изменило расположение сил на линии фронта.

Отмечено, что добиться этого российским оккупантам позволила модернизация советской бомбы на планирующую бомбу, способную создавать воронки шириной 15 м.

Бомба весом в полторы тонны почти наполовину состоит из фугасных боеприпасов и сбрасывается с истребителей с расстояния примерно 60-70 км за пределами досягаемости украинских систем ПВО.

ФАБ-1500 – еще один пример того, как РФ ведет войну против Украины, нанося огромные разрушения, прежде чем захватить территорию, – говорится в материале издания.

Авторы публикации подчеркивают, что этими бомбами российские оккупанты наносят удары по теплоэлектростанциям заводам и многоэтажкам, откуда украинские военные координируют собственную оборону.

ФАБ-1500 наводится на цель с помощью системы наводки и выдвижных крыльев, позволяющих планировать к цели, и является новым и гораздо более разрушительным вариантом контрудара.

Что говорят военные ВСУ на передовой

По словам одного из военных 46-й украинской отдельной аэромобильной бригады в комментарии журналистам, в прифронтовой Красногоровке российские оккупанты используют ФАБ-1500 по причине больших разрушений от этой бомбы.

Если выживешь, у тебя гарантированно будет контузия. Это оказывает большое давление на моральный дух военных. Не все наши ребята это выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более или менее привыкли, а ФАБ-1500 – это ад, – отмечает военный.

Издание привело пример, что широкое использование оккупантами ФАБов стало важнейшим элементом их наступления в Донецкой области, особенно во время разрушения украинской обороны в Авдеевке.

Издание отметило, что ФАБ-1500 – самая мощная в семействе "тупых бомб" советской эпохи, которые сейчас переоборудованы на подмосковном заводе на более дешевую, но более мощную версию ракеты.

Отмечается, что она стоит дешевле ракеты, а базовые взрывчатые вещества у россиян есть в огромных количествах.

Об этом боеприпасе стало известно в сентябре 2023 года, а к настоящему моменту известно, что точность ФАБ-1500 составляет 5 м.

По некоторым данным, сейчас оккупанты используют эти ФАБы в Херсонской и Харьковской областях.

При этом, по данным экспертов, переработанные ФАБ можно использовать только против неподвижных целей.

Ранее оккупанты уничтожали позиции ВСУ артиллерией, теперь используют неисчерпаемый запас этих разрушительных бомб, чтобы украинским силам нечего было защищать и негде спрятаться, - говорится в материале издания.

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