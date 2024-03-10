Преступная армия РФ использует против украинских военных сверхмощные авиабомбы ФАБ-1500 в Донецкой области, которые уничтожают линии обороны ВСУ.
Что известно о последствиях использования российскими оккупантами ФАБ-1500
Авторы материала отмечает, что использование российскими военными преступниками этих мощных авиабомб разрушило украинскую оборону на Донбассе и изменило расположение сил на линии фронта.
Отмечено, что добиться этого российским оккупантам позволила модернизация советской бомбы на планирующую бомбу, способную создавать воронки шириной 15 м.
Бомба весом в полторы тонны почти наполовину состоит из фугасных боеприпасов и сбрасывается с истребителей с расстояния примерно 60-70 км за пределами досягаемости украинских систем ПВО.
Авторы публикации подчеркивают, что этими бомбами российские оккупанты наносят удары по теплоэлектростанциям заводам и многоэтажкам, откуда украинские военные координируют собственную оборону.
ФАБ-1500 наводится на цель с помощью системы наводки и выдвижных крыльев, позволяющих планировать к цели, и является новым и гораздо более разрушительным вариантом контрудара.
Что говорят военные ВСУ на передовой
По словам одного из военных 46-й украинской отдельной аэромобильной бригады в комментарии журналистам, в прифронтовой Красногоровке российские оккупанты используют ФАБ-1500 по причине больших разрушений от этой бомбы.
Издание привело пример, что широкое использование оккупантами ФАБов стало важнейшим элементом их наступления в Донецкой области, особенно во время разрушения украинской обороны в Авдеевке.
Издание отметило, что ФАБ-1500 – самая мощная в семействе "тупых бомб" советской эпохи, которые сейчас переоборудованы на подмосковном заводе на более дешевую, но более мощную версию ракеты.
Отмечается, что она стоит дешевле ракеты, а базовые взрывчатые вещества у россиян есть в огромных количествах.
Об этом боеприпасе стало известно в сентябре 2023 года, а к настоящему моменту известно, что точность ФАБ-1500 составляет 5 м.
По некоторым данным, сейчас оккупанты используют эти ФАБы в Херсонской и Харьковской областях.
При этом, по данным экспертов, переработанные ФАБ можно использовать только против неподвижных целей.
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