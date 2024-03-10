Преступная армия РФ использует против украинских военных сверхмощные авиабомбы ФАБ-1500 в Донецкой области, которые уничтожают линии обороны ВСУ.

Что известно о последствиях использования российскими оккупантами ФАБ-1500

Авторы материала отмечает, что использование российскими военными преступниками этих мощных авиабомб разрушило украинскую оборону на Донбассе и изменило расположение сил на линии фронта.

Отмечено, что добиться этого российским оккупантам позволила модернизация советской бомбы на планирующую бомбу, способную создавать воронки шириной 15 м.

Бомба весом в полторы тонны почти наполовину состоит из фугасных боеприпасов и сбрасывается с истребителей с расстояния примерно 60-70 км за пределами досягаемости украинских систем ПВО.

ФАБ-1500 – еще один пример того, как РФ ведет войну против Украины, нанося огромные разрушения, прежде чем захватить территорию, – говорится в материале издания. Поделиться

Авторы публикации подчеркивают, что этими бомбами российские оккупанты наносят удары по теплоэлектростанциям заводам и многоэтажкам, откуда украинские военные координируют собственную оборону.

ФАБ-1500 наводится на цель с помощью системы наводки и выдвижных крыльев, позволяющих планировать к цели, и является новым и гораздо более разрушительным вариантом контрудара.

Что говорят военные ВСУ на передовой

По словам одного из военных 46-й украинской отдельной аэромобильной бригады в комментарии журналистам, в прифронтовой Красногоровке российские оккупанты используют ФАБ-1500 по причине больших разрушений от этой бомбы.

Если выживешь, у тебя гарантированно будет контузия. Это оказывает большое давление на моральный дух военных. Не все наши ребята это выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более или менее привыкли, а ФАБ-1500 – это ад, – отмечает военный. Поделиться

Издание привело пример, что широкое использование оккупантами ФАБов стало важнейшим элементом их наступления в Донецкой области, особенно во время разрушения украинской обороны в Авдеевке.

Издание отметило, что ФАБ-1500 – самая мощная в семействе "тупых бомб" советской эпохи, которые сейчас переоборудованы на подмосковном заводе на более дешевую, но более мощную версию ракеты.

Отмечается, что она стоит дешевле ракеты, а базовые взрывчатые вещества у россиян есть в огромных количествах.

Об этом боеприпасе стало известно в сентябре 2023 года, а к настоящему моменту известно, что точность ФАБ-1500 составляет 5 м.

По некоторым данным, сейчас оккупанты используют эти ФАБы в Херсонской и Харьковской областях.

При этом, по данным экспертов, переработанные ФАБ можно использовать только против неподвижных целей.