Злочинна армія РФ використовує проти українських військових надпотужні авіабомби ФАБ-1500 на Донеччині, які знищують лінії оборони ЗСУ.

Що відомо про наслідки використання російськими окупантами ФАБ-1500

Автори матеріалу зазначає, що використання російськими військовими злочинцями цих потужних авіабомб зруйнувало українську оборону на Донбасі та змінило розташування сил на лінії фронту.

Зазначається, що домогтись цього російським окупантам дозволила модернізація рядянської бомби на плануючу бомбу, здатну створювати вирви завширшки 15 м.

Бомба вагою півтори тонни майже наполовину складається із фугасних боєприпасів і скидається з винищувачів з відстані приблизно 60-70 км поза межами досяжньості українських систем ППО.

ФАБ-1500 - ще один приклад того, як РФ веде війну проти України, завдаючи величезних руйнувань, перш ніж захопити територію, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори публікації підкреслюють, що цими бомбами російські окупанти завдають ударів по теплоелектростанціях заводах і багатоповерхівках, звідки українські військові координують власну оборону.

ФАБ-1500 наводиться на ціль за допомогою системи наведення і висувних крил, що дають змогу планувати до цілі, і є новим і набагато більш руйнівним варіантом контрудару.

Що кажуть військові ЗСУ на передовій

За словами одного з військових 46-ї української окремої аеромобільної бригади у коментарі журналістам, у прифронтовій Красногорівці російські окупанти використовують ФАБ-1500 з причини великих руйнувань від цієї бомби.

Якщо виживеш, у тебе гарантовано буде контузія. Це чинить великий тиск на моральний дух військових. Не всі наші хлопці це витримують. Хоча до ФАБ-500 вони вже більш-менш звикли, а ФАБ-1500 - це пекло, - зазначає військовий. Поширити

Видання навело приклад, що широке використання окупантами ФАБів стало найважливішим елементом їхнього наступу на Донеччині, особливо під час руйнування української оборони в Авдіївці.

Видання зазначило, що ФАБ-1500 - найпотужніша в сімействі "тупих бомб" радянської епохи, які зараз переобладнано на підмосковному заводі на дешевшу, але потужнішу версію ракети.

Зазначається, що вона коштує дешевше за ракету, а базові вибухові речовини у росіян є у величезних кількостях.

Про цей боєприпас стало відомо у вересні 2023 року, а до теперішнього моменту відомо, що точність ФАБ-1500 становить 5 м.

За деякими даними, зараз окупанти використовують ці ФАБи в Херсонській і Харківській областях.

При цьому, за даними експертів, перероблені ФАБи можна використовувати тільки проти нерухомих цілей.