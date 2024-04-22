За словами сенатора-демократа Річарда Блюменталя, він підтримує схвалення Палатою представників допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню, а також вважає це чітким сигналом для світових диктаторів.

США допоможуть Україні зупинити Путіна

Блюменталь, реагуючи на останні події в Палаті представників, нагадав про слова глави МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса: "Радий, що ти повернулась, Америко".

Я думаю, що Америка знову у наступі, і це ознака того, що ми можемо об’єднатися двопартійно заради нашої національної безпеки та надіслати повідомлення Володимиру Путіну, Сі Цзіньпіну, світовим диктаторам — занадто рано відкорковувати шампанське, Америка збирається захищати демократію. Річард Блюменталь Сенатор-демократ

На переконання американського політика, в офіційного Вашингтона є всі необхідні ресурси, а також сили, щоб захищати своїх союзників.

Як відомо, США можуть виробляти необхідні артилерійські снаряди, далекобійну артилерію, ударні гармати.

Ми також можемо застосувати санкції та конфіскувати та продати російські активи, щоб забезпечити більше ресурсів для України, — наголосив Річард Блюменталь. Поширити

Зеленський відреагував на схвалення у Конгресі США допомоги Україні

Як заявив 20 квітня глава держави Володимир Зеленський, він щиро вдячний Палаті представників Конгресу США за схвалення фінансування допомоги Україні.

Я вдячний Палаті представників Конгресу США, обом партіям і особисто спікеру Майку Джонсону за рішення, яке зберігає правильний хід історії. Демократія та свобода завжди матимуть значення у світі й ніколи не зазнають поразки, доки Америка допомагатиме їх захищати, — підкреслив президент. Поширити

На переконання Володимира Зеленського, допомога США дасть можливість ЗСУ розгромити армію РФ на полі бою.