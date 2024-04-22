За словами сенатора-демократа Річарда Блюменталя, він підтримує схвалення Палатою представників допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню, а також вважає це чітким сигналом для світових диктаторів.
США допоможуть Україні зупинити Путіна
Блюменталь, реагуючи на останні події в Палаті представників, нагадав про слова глави МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса: "Радий, що ти повернулась, Америко".
На переконання американського політика, в офіційного Вашингтона є всі необхідні ресурси, а також сили, щоб захищати своїх союзників.
Як відомо, США можуть виробляти необхідні артилерійські снаряди, далекобійну артилерію, ударні гармати.
Зеленський відреагував на схвалення у Конгресі США допомоги Україні
Як заявив 20 квітня глава держави Володимир Зеленський, він щиро вдячний Палаті представників Конгресу США за схвалення фінансування допомоги Україні.
На переконання Володимира Зеленського, допомога США дасть можливість ЗСУ розгромити армію РФ на полі бою.
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