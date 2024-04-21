Аналітики попереджають про плани Путіна до прибуття в Україну допомоги США

Як вважає американський Інститут вивчення війни, диктатор Володимир Путін може наказати своїм військам посилити атаки на українському фронті, користуючись "вікном" до прибуття допомоги США.
Російській окупанти можуть спробувати прорватися на полі бою в Україні
Команда ISW звертає увагу на те, що Палата представників Конгресу США 20 квітня підтримала законопроєкт про додаткові асигнування, що передбачає виділення Україні близько 60 мільярдів доларів допомоги.
Як відомо, одразу після цього законопроєкт має схвалити Сенат і підписати президент США Джо Байден.
На переконання американських аналітиків, ситуація на полі бою, цілком можливо, продовжить погіршуватися протягом цього часу, адже армія РФ спробує просунутися далі, поки ЗСУ не отримають необхідної допомоги.
Чи є загроза стрімкого прориву армії РФ на фронті
Попри те, що ЗСУ можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні очікування допомоги від США, все ж їм вдасться не дати росіянам просунутися занадто далеко.
Американські аналітики прогнозують, що армія РФ активізує наступальні операції, ракетні удари і удари з безпілотників протягом наступних тижнів, однак не зможе суттєво змінити ситуацію на полі бою.
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