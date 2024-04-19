Аналітики порталу Defense Express із посиланням на оприлюднені у мережі знімки ураженного аеродрому окупаційної армії РФ в Джанкої, зазначають, що українські військові почали використовувати нову тактику.

Що відомо про нову тактику ЗСУ під час ударів по об’єктах армії РФ

Аналітики підкреслюють, що знімки наслідків ракетних ударів свідчать про точне місце влучання — майданчик з розгорнутим комплексом С-400 і майданчики зі снарядами.

Окрім цього на знімках також можна побачити сліди розльоту боєприпасів в результаті повторної детонації.

На думку аналітиків, система ППО С-400 та боєприпаси не були ключовою ціллю ЗСУ.

Автори матеріалу зазначають, що українські військові використовували більш хитру тактику.

Суть цієї стратегії можна описати так — бити по (на перший погляд) другорядним об’єктам з тим, щоб прискорити вивід із строю головної цілі. (...) ЗСУ могли цілити саме по майданчиках із ЗРК та боєкомплектом із розрахунку, що вторинна детонація може заодно суттєво пошкодити авіатехніку на аеродромі, — пояснюють аналітики. Поширити

Крім того, на думку аналітиків, сам факт удару по джанкойській авіабазі принаймні на певний час зробить цей район безпольотною зоною для російської авіації.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У ніч з 16 на 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

В результаті, у ворога "відмінусовано" 4 пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.

Все це завдало ворожим військам неочікуваних ними втрат в озброєнні та військовій техніці, бойовий потенціал окупантів чутливо понизився, — пишуть у Генштабі.

У Джанкої знаходиться військовий аеродром, який використовують росіяни. З відкритих джерел відомо, що там базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ. За попередніми даними, йдеться про три авіаційні ескадрильї.

Також у мережі зазначають, що у Джанкої також фіксували розміщення ворожих зенітних установок С-300/С-400.