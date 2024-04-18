Генштаб ЗСУ показав кадри ураження російських цілей у Джанкої — відео
Категорія
Україна
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Генштаб ЗСУ показав кадри ураження російських цілей у Джанкої — відео

Генштаб ЗСУ
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У ніч з 16 на 17 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

Як проходила атака на російські цілі у Джанкої

В результаті, у ворога "відмінусовано" 4 пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.

Все це завдало ворожим військам неочікуваних ними втрат в озброєнні та військовій техніці, бойовий потенціал окупантів чутливо понизився, - пишуть у Генштабі.

Що відомо про атаку по аеродрому в Джанкої

17 квітня у Джанкої, який розташований на півночі окупованого Криму, пролунали потужні вибухи. Крім того, у мережі публікували кадри потужної пожежі, яка спалахнула у районі аеродрому.

Нагадаємо, що у Джанкої знаходиться військовий аеродром, який використовують росіяни. З відкритих джерел відомо, що там базується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу РФ. За попередніми даними, йдеться про три авіаційні ескадрильї.

Також у мережі зазначають, що у Джанкої також фіксували розміщення ворожих зенітних установок С-300/С-400.

17 квітня Телеграм-канал "Кримський вітер" з посиланням на свої джерела повідомляв про дуже значні втрати серед особового складу окупантів. 

За даними наших джерел, на аеродромі в Джанкої загинуло близько 30 російських військовослужбовців і близько 80 поранено. Через відсутність достатньої кількості місць у шпиталі Джанкоя поранених перевозять вертольотами до Севастополя для розміщення у 1472 ВМКГ, — йдеться у повідомленні.

Росіяни заявили, що по базі вдарила ракета MGM-140 ATACMS, та опублікували фото уламків.

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