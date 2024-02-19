Партизани зафіксували прибуття бойовиків ПВК "Вагнер" у Джанкой
Категорія
Україна
Дата публікації

Партизани зафіксували прибуття бойовиків ПВК "Вагнер" у Джанкой

техніка
Джерело:  АТЕШ

Українські партизани повідомляють, що до Джанкоя прибуло багато нових російських військових. Угрупування прямують до окупованого українськогоміста з різних віддалених регіонів РФ.

АТЕШ повідомили про прибуття бойовиків ПВК "Вагнер" у Крим

Партизани помітили серед новоприбулих маркування ПВК "Вагнер".

Виявлено військових із підрозділу бойових медиків "Друїд", 80 окремої арктичної бригади, військових автомобілів з Архангельської області та представників республіки Комі, — зазначає кримський рух опору.

Як підкреслюють партизани, Джанкой став справжнім логістичним центром окупантів та плацдармом для наступу на вільні українські території.

Благо наші агенти продовжують працювати, внаслідок чого ми вже маємо ряд результативних прильотів. Але справжній успіх ще попереду!, — запевнили в "АТЕШ".

Партизани АТЕШ пильнують берегову оборону роcійської армії у Криму

Агенти АТЕШ здайснили розвідку фортифікаційних споруд на березі Чорного моря біля Миколаївки у тимчасово окупованому Криму.

Наші агенти змогли проникнути глибоко на лінію берегової оборони в Росії біля Миколаївки. Фортифікаційні споруди по всій лінії складаються з артилерії в окопах та прихованих під навісами танків. Солдат чи офіцерів майже не було, що й допомогло нам детально все зафіксувати та оперативно передати Силам оборони України.

Підпльники зазначили, що відсутність солдатів на бойових чергуваннях вздовж лінії берегової оборони пояснюється масовим переведенням особового складу на найгарячіші напрямки біля Авдіївки, Вугледара, Роботино тощо.

Солдати в Криму просто закінчуються через божевільні штурми Росією тієї ж самої Авдіївки.

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