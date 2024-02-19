Партизаны зафиксировали прибытие боевиков ЧВК "Вагнер" в Джанкой

Украинские партизаны сообщают, что в Джанкой прибыло много новых российских военных. Группировка направляется в оккупированный украинский город из разных отдаленных регионов РФ.
АТЕШ сообщили о прибытии боевиков ЧВК "Вагнер" в Крым
Партизаны заметили среди вновь прибывших маркировку ЧВК "Вагнер".
Как подчеркивают партизаны, Джанкой стал настоящим логистическим центром окупантов и плацдармом для наступления на свободные украинские территории.
Партизаны АТЕШ бдят береговую оборону российской армии в Крыму
Агенты АТЕШ провели разведку фортификационных сооружений на берегу Черного моря у Николаевки во временно оккупированном Крыму.
Наши агенты смогли проникнуть глубоко в линию береговой обороны в России возле Николаевки. Фортификационные постройки по всей линии состоят из артиллерии в окопах и скрытых под навесами танков. Солдат или офицеров почти не было, что помогло нам подробно все зафиксировать и оперативно передать Силам обороны Украины.
Подопечники отметили, что отсутствие солдат на боевых дежурствах вдоль линии береговой обороны объясняется массовым переводом личного состава на самые горячие направления у Авдеевки, Угледара, Роботино и т.д.
Солдаты в Крыму просто заканчиваются из-за безумных штурмов Россией той же Авдеевки.
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