Партизаны зафиксировали прибытие боевиков ЧВК "Вагнер" в Джанкой

Украинские партизаны сообщают, что в Джанкой прибыло много новых российских военных. Группировка направляется в оккупированный украинский город из разных отдаленных регионов РФ.

АТЕШ сообщили о прибытии боевиков ЧВК "Вагнер" в Крым

Партизаны заметили среди вновь прибывших маркировку ЧВК "Вагнер".

Обнаружены военные из подразделения боевых медиков "Друид", 80 отдельной арктической бригады, военные автомобили из Архангельской области и представители республики Коми, — отмечает крымское движение сопротивления. Поделиться

Как подчеркивают партизаны, Джанкой стал настоящим логистическим центром окупантов и плацдармом для наступления на свободные украинские территории.

Благо, наши агенты продолжают работать, в результате чего мы уже имеем ряд результативных прилетов. Но настоящий успех еще впереди! — заверили в "АТЕШ".

Партизаны АТЕШ бдят береговую оборону российской армии в Крыму

Агенты АТЕШ провели разведку фортификационных сооружений на берегу Черного моря у Николаевки во временно оккупированном Крыму.

Наши агенты смогли проникнуть глубоко в линию береговой обороны в России возле Николаевки. Фортификационные постройки по всей линии состоят из артиллерии в окопах и скрытых под навесами танков. Солдат или офицеров почти не было, что помогло нам подробно все зафиксировать и оперативно передать Силам обороны Украины.

Подопечники отметили, что отсутствие солдат на боевых дежурствах вдоль линии береговой обороны объясняется массовым переводом личного состава на самые горячие направления у Авдеевки, Угледара, Роботино и т.д.