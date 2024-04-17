У Криму пролунали потужні вибухи на військовому аеродромі "Джанкой" — відео

У тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи і виникла пожежа. Росіяни заявили про атку ракет.

Що відомо про “бавовну” в Криму

Як повідомляють місцеві мешканці, вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги.

Як видно на відео, після вибухів на військовому аеродромі зайнялася масштабна пожежа.

Натомість росЗМІ повідомляють про прильот по воєнному аеродрому балістикою (ATACMS) та ракетами Storm Shadow.

За даними Вікіпедії, "Джанкой" — діючий державний аеродром в окупованому Криму. Там дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу. Також три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52.

Окрім цього у "Джанкої" дислокуються вертольоти прикордонної служби ФСБ РФ.

Після вибухів у Криму окупанти частково перекрили рух на трасі в районі Джанкоя.

Тимчасово обмежено рух автомобілів на ділянці автомобільної дороги Кордон з Херсонською областю — Джанкою — Феодосія від міста Джанкоя до с. Переможне Джанкойського району. Об'їзд даної ділянки можливий через автомобільну дорогу від а/д Кордон з Херсонською областю — Сімферополь — Алушта — Ялта до Азовського через населені пункти Сірноводське, Рубинівка, Азовське Джанкойського району у прямому та зворотному напрямках. Схему руху автобусів за маршрутами регулярних перевезень приміського та міжміського повідомлень тимчасово змінено. Найближчим часом буде опубліковано тимчасову схему об'їзду. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково. Поширити

Яка ситуація в окупованому Джанкої

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти перетворили Джанкой у Криму на логістичний центр та військову базу.

Так, у квітні партизани в окупованому Джанкої знайшли склад армії РФ. Загарбники розмістили його поряд із цивільною інфраструктурою. Також партизани зафіксували перекидання важкої техніки РФ з Азовського у бік Джанкоя. Окупанти направили її на Херсонський напрямок.

Крім того, війська РФ встановили у Джанкої потужний вузол системи ППО. За даними партизанів, на аеродромі Джанкоя додатково розміщені зенітно-ракетні комплекси, які ніяк не замасковані.