У Криму пролунали потужні вибухи на військовому аеродромі "Джанкой" — відео

У тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи і виникла пожежа. Росіяни заявили про атку ракет.
Що відомо про “бавовну” в Криму
Як повідомляють місцеві мешканці, вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги.
Як видно на відео, після вибухів на військовому аеродромі зайнялася масштабна пожежа.
Натомість росЗМІ повідомляють про прильот по воєнному аеродрому балістикою (ATACMS) та ракетами Storm Shadow.
За даними Вікіпедії, "Джанкой" — діючий державний аеродром в окупованому Криму. Там дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу. Також три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52.
Окрім цього у "Джанкої" дислокуються вертольоти прикордонної служби ФСБ РФ.
Після вибухів у Криму окупанти частково перекрили рух на трасі в районі Джанкоя.
Яка ситуація в окупованому Джанкої
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти перетворили Джанкой у Криму на логістичний центр та військову базу.
Так, у квітні партизани в окупованому Джанкої знайшли склад армії РФ. Загарбники розмістили його поряд із цивільною інфраструктурою. Також партизани зафіксували перекидання важкої техніки РФ з Азовського у бік Джанкоя. Окупанти направили її на Херсонський напрямок.
Крім того, війська РФ встановили у Джанкої потужний вузол системи ППО. За даними партизанів, на аеродромі Джанкоя додатково розміщені зенітно-ракетні комплекси, які ніяк не замасковані.
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