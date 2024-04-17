В Крыму прогремели мощные взрывы на военном аэродроме "Джанкой" — видео

Во временно оккупированном Джанкое на севере Крыма раздались взрывы и возник пожар. Россияне заявили об атаке ракет.
Что известно о "бавовне" в Крыму
Как сообщают местные жители, взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги.
Как видно на видео, после взрывов на военном аэродроме загорелся масштабный пожар.
РосСМИ сообщают о прилете по военному аэродрому баллистики (ATACMS) и ракетам Storm Shadow.
По данным Википедии, "Джанкой" — действующий государственный аэродром в оккупированном Крыму. Там дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Также три авиационных эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52.
Кроме этого, в "Джанкой" дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.
После взрывов в Крыму оккупанты частично перекрыли движение на трассе в районе Джанкоя.
Какая ситуация в оккупированном Джанкое
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты превратили Джанкой в Крыму в логистический центр и военную базу.
Так, в апреле партизаны в оккупированном Джанкое обнаружили состав армии РФ. Захватчики разместили его рядом с гражданской инфраструктурой. Также партизаны зафиксировали опрокидывание тяжелой техники РФ из Азовского в сторону Джанкоя. оккупанты направили ее на Херсонское направление.
Кроме того, войска РФ установили у Джанкои мощный узел системы ПВО. По данным партизан, на аэродроме Джанкоя дополнительно размещены никак не замаскированные зенитно-ракетные комплексы.
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