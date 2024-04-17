В Крыму прогремели мощные взрывы на военном аэродроме "Джанкой" — видео

Во временно оккупированном Джанкое на севере Крыма раздались взрывы и возник пожар. Россияне заявили об атаке ракет.

Что известно о "бавовне" в Крыму

Как сообщают местные жители, взрывы прогремели до объявления воздушной тревоги.

Как видно на видео, после взрывов на военном аэродроме загорелся масштабный пожар.

РосСМИ сообщают о прилете по военному аэродрому баллистики (ATACMS) и ракетам Storm Shadow.

По данным Википедии, "Джанкой" — действующий государственный аэродром в оккупированном Крыму. Там дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Также три авиационных эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52.

Кроме этого, в "Джанкой" дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.

После взрывов в Крыму оккупанты частично перекрыли движение на трассе в районе Джанкоя.

Временно ограничено движение автомобилей на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью — Джанкой — Феодосия от города Джанкоя до с. Победоносное Джанкойского района. Объезд данного участка возможен через автомобильную дорогу от а/д Кордон с Херсонской областью — Симферополь — Алушта — Ялта до Азовского через населенные пункты Сирноводское, Рубиновка, Азовское Джанкойского района в прямом и обратном направлениях. Схема движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок пригородного и междугороднего сообщения временно изменена. В ближайшее время будет опубликована временная схема объезда. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно. Поделиться

Какая ситуация в оккупированном Джанкое

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты превратили Джанкой в Крыму в логистический центр и военную базу.

Так, в апреле партизаны в оккупированном Джанкое обнаружили состав армии РФ. Захватчики разместили его рядом с гражданской инфраструктурой. Также партизаны зафиксировали опрокидывание тяжелой техники РФ из Азовского в сторону Джанкоя. оккупанты направили ее на Херсонское направление.

Кроме того, войска РФ установили у Джанкои мощный узел системы ПВО. По данным партизан, на аэродроме Джанкоя дополнительно размещены никак не замаскированные зенитно-ракетные комплексы.