В Крыму ракетами поражен командный пункт с российским генералитетом — источники
Категория
Украина
Дата публикации

В Крыму ракетами поражен командный пункт с российским генералитетом — источники

Бавовна
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Источник:  Суспільне Крим

Днем 15 апреля во временно оккупированном Крыму в результате ракетной атаки Сил обороны Украины был поражен командный пункт, в котором находились высокопоставленные российские офицеры.

Новый "хлопок" в Крыму: поражен командный пункт — источники

Ракетная атака ВСУ привела к ликвидации российского генералитета.

Об этом сообщили “Суспільному” источнику в спецслужбах.

Отмечается, что воздушная тревога в оккупированном Крыму продолжалась около двух часов. В бухтах Севастополя оккупационные силовики использовали дымовой занавес.

Также по данным местных пабликов, в оккупированном Севастополе поднимали авиацию в воздух.

Партизаны военно-патриотического движения АТЕШ отметили, что в Крыму слышна работа российской противовоздушной обороны.

Также подполье говорит о вероятном попадании в часть 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Севастополе. “810 бригада вся в укрытии. Минус второй этаж.

Оккупационные власти не комментировали эту информацию, а, как всегда, отрапортовали об "уничтожении ракет без попаданий в объекты".

online.ua

Хотя по состоянию на 15.49 Крымский мост перекрыт и, по словам пропагандистов, противник провоцирует пусками в сторону Крымского моста.

Что происходит в Крыму 15 апреля

Ситуация на оккупированном полуострове начинает обостряться.

Как сообщают местные телеграммы-каналы, в российских воинских частях в Севастополе, около 11:30, раздался сигнал тревоги.

Сигнал воздушной тревоги в городе не включался.

Впоследствии россияне заявили о пуске Украиной ракет Storm Shadow в сторону Крыма.

Оккупанты временно перекрыли движение через пункт пропуска Джанкой, а также через Керченский мост.

Партизанское движение АТЕШ сообщает, что в Саках военные прячутся в жилых подъездах.

По предварительным данным, работала российская ПВО.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

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