Украина разрушит Крымский мост

Украинские военные говорят, что они уничтожат самый любимый мост Владимира Путина до середины июля. То есть Украина имеет примерно 100 дней, чтобы осуществить решающую атаку на Крымский мост.

Как говорится в материале The Sun, сооружение, оцениваемое в несколько миллиардов долларов, будет уничтожено залпом ракет Storm Shadow, морскими беспилотниками и с помощью западных истребителей F-16.

Для Украины это цель номер один — гротескная демонстрация 10 лет российской оккупации. Его уничтожение было бы важным шагом в выигрыше войны в Черном море, перекрыв основной путь российской военной поставки и заблокировав военную машину Путина.

Брайан Кларк, старший научный сотрудник Института Гудзона и директор Центра оборонных концепций и технологий, считает, что Украина вполне может это сделать, но ей нужно правильное оружие.

Самый защищенный мост в мире может быть разрушен с помощью массированной атаки с воздуха и моря в стиле большого взрыва. Поделиться

Кларк предполагает, что для этой атаки используют ракеты Storm Shadow. Они будут атаковать конструкцию моста, а морские дроны ударят по основаниям.

СБУ уже организовала два дерзких нападения на мост. Оба раза мост ремонтировали, а повреждения были значительными. В этом году Украина планирует третью атаку.

Если Керченский мост будет навсегда разрушен, Москва потеряет главную линию военных поставок. Одна цель символическая, другая цель — не допустить пополнение Черноморского флота, отрезать войска РФ и выбить их с полуострова.

Источник, близкий к Минобороны Украины, подтвердил The Sun, что "это абсолютно возможно".

Это просто мост, он уже несколько раз был сильно поврежден. Поделиться

Как именно ВСУ уничтожат Крымский мост

По мнению Кларка, необходимо атаковать сильно укрепленную верхнюю часть конструкций моста — асфальтово-бетонное полотно. Для этого требуется от 20 до 40 дальнобойных ракет. Единственными в арсенале Украины, отвечающими требованиям, являются поставленные британские крылатые ракеты Storm Shadow и французский аналог SCALP.

Это оружие известно своей точностью и навыками уклонения от систем противовоздушной обороны. Они достаточно мощны, чтобы разорвать конструкцию моста и позволить "Украине атаковать мост с достаточного расстояния во избежание российской противовоздушной обороны".

Storm Shadow можно запускать с расстояния более 320 км, что избавляет Украину от риска своим драгоценным авиафлотом Миг-29 и Су-24, необходимых для запуска таких ракет.

Для Украины вызывает большое беспокойство то, что у нее лишь небольшое количество самолетов, способных осуществить эту атаку. Если они используют их и понесут потери, они не смогут проводить следующие атаки Storm Shadow. Поделиться

Впрочем, Украине могут помочь F-16, которые должны прибыть в течение двух месяцев. Кларк предположил, что Киев мог ждать их прибытия, прежде чем атаковать мост. Но есть нюанс — F-16 еще не совместимы со Storm Shadows.

В то же время эксперт считает, что F-16, возможно, придется зарядить боеприпасами с GPS-наводкой, "требующей от них приближения к цели и риску для себя". Это большая проблема, которую сейчас испытывает Украина — несоответствие между оружием в их арсенале и самолетами, которые они имеют для ее запуска.

Как только верхние конструкции моста были разбиты ракетами, необходимо атаковать его основание. Для этого, по мнению Кларка, используют большие беспилотные взрывные надводные корабли от двух до четырех.

Украинские беспилотники Sea Baby, сыгравшие важную роль в потоплении Черноморского флота Путина, будут "слишком малы, они предназначены для пробивания дыр в кораблях".

Чтобы разрушить основание моста, вам понадобится больший беспилотный корабль, например модифицированная баржа с дистанционным управлением или малый контейнеровоз. Украина могла бы загнать его под полог моста и взорвать его. Россия попыталась бы это остановить, но остановить такое большое судно было бы тяжело. Поделиться

Синхронизировать атаку беспилотников для координации ударного действия на мост невероятно сложно. "Одна огромная бомба, прикрепленная к опоре моста, была бы лучшим вариантом".

Кларк считает, что за новой дерзкой атакой, вероятно, будет стоять СБУ, как и в прошлые разы.

Крымский мост будет главной целью ГУР в ближайшие несколько месяцев

Британские журналисты пообщались со своими инсайдерами в украинской разведке и узнали, что ГУР хочет совершить третью мощную атаку на Крымский мост, соединяющий Россию с оккупированным полуостровом.

Анонимные источники из окружения Буданова утверждают, что его уничтожение неизбежно.

Успешные удары украинской разведки и СБУ по российским НПЗ были прелюдией перед главным событием 2024 года.

Как известно, для Украины этот мост является ненавистным символом незаконной аннексии Крыма.

Команда Кирилла Буданова убеждена в том, что его безвозвратное уничтожение усилит кампанию украинского народа по освобождению полуострова и поднимет моральный дух на поле и вне его.