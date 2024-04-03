ГУР вскоре уничтожит Крымский мост — The Guardian

Согласно данным издания The Guardian, команда начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова намерена окончательно уничтожить Крымский мост уже в первой половине 2024 года.

Крымский мост будет главной целью ГУР в ближайшие несколько месяцев

Британские журналисты пообщались со своими инсайдерами в украинской разведке и узнали, что ГУР хочет совершить третью мощную атаку на Крымский мост, соединяющий Россию с оккупированным полуостровом.

Анонимные источники из окружения Буданова утверждают, что его уничтожение неизбежно.

Успешные удары украинской разведки и СБУ по российским НПЗ были прелюдией перед главным событием 2024 года.

Как известно, для Украины этот мост является ненавистным символом незаконной аннексии Крыма.

Команда Кирилла Буданова убеждена в том, что его безвозвратное уничтожение усилит кампанию украинского народа по освобождению полуострова и поднимет моральный дух на поле боя и за его пределами.

Мы сделаем это в первой половине 2024 года, — заявил журналистам инсайдер в ГУР, а также подчеркнул, что у Кирилла Буданова уже есть "большинство средств для реализации этой цели". Поделиться

Что важно понимать, шеф украинской разведки придерживался плана, одобренного президентом Владимиром Зеленским по минимизации военно-морского присутствия РФ в Черном море.

Пока британское издание не смогло узнать, как будет разворачиваться украинская атака на Крымский мост.

Как может отреагировать Путин на уничтожение Крымского моста

Ранее Кирилл Буданов озвучивал прогноз, что Крымский мост будет окончательно разрушен Украиной уже в этом году.

Кроме того, глава ГРУ оценил возможную реакцию главы Кремля Владимира Путина на такое развитие события.