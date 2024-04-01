Представители партизанского движения АТЕШ обнаружили местонахождение систем ПВО преступной армии РФ на аэродроме в оккупированном Россией Джанкои на территории Крыма.

Что известно о расположении ПВО армии РФ в оккупированном Джанкое

По информации АТЕШ, на аэродроме в Джанкое обнаружены системы ЗРК преступной армии РФ, вообще не имеющие маскировки.

По нашей информации, начальник боевого расчета, который был направлен на аэродром, неоднократно подавал заявки на получение маскировочных сеток, но ответа так и не получил, — объясняют партизаны. Поделиться

Они добавили, что командование преступной армии РФ в оккупированном Крыму всеми силами пытается защитить стратегические объекты, однако ощущается острый дефицит систем ПВО.

Сейчас АТЕШ проник в Крымскую дивизию ПВО, и в дальнейшем мы будем пристальнее следить за наличием и отсутствием средств противовоздушной обороны на полуострове, — подчеркивают в АТЕШ. Поделиться

Что известно о проведении Россией мобилизации среди жителей оккупированного Крыма

Как отмечают в пресс-службе представительства президента Украины на территории Автономной республики Крым, жителей оккупированного Россией Крыма, которых кремлевские захватчики планируют мобилизовать, просят передавать информацию представителям Украины относительно таких случаев.

В ведомстве напомнили, что с сегодняшнего дня в России начнут уже 19 незаконных призывных кампаний. Ее хотят провести в оккупированном Крыму.

Отмечается, что в течение 18 мобилизационных кампаний российские оккупанты заставили принять участие в войне против Украины около 44,5 тыс. жителей из Крыма.

Это, в частности, делают с помощью механизмов уголовного преследования.

Всего известно о 520 таких случаях с начала оккупации, 206 из которых после 24 февраля 2022 года.

Такие действия россиян нарушают нормы Конвенции о защите населения во время войны.

Также призывные кампании РФ уже осудили в резолюциях Генассамблеи ООН.