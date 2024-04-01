Представители партизанского движения АТЕШ обнаружили местонахождение систем ПВО преступной армии РФ на аэродроме в оккупированном Россией Джанкои на территории Крыма.
Что известно о расположении ПВО армии РФ в оккупированном Джанкое
По информации АТЕШ, на аэродроме в Джанкое обнаружены системы ЗРК преступной армии РФ, вообще не имеющие маскировки.
Они добавили, что командование преступной армии РФ в оккупированном Крыму всеми силами пытается защитить стратегические объекты, однако ощущается острый дефицит систем ПВО.
Что известно о проведении Россией мобилизации среди жителей оккупированного Крыма
Как отмечают в пресс-службе представительства президента Украины на территории Автономной республики Крым, жителей оккупированного Россией Крыма, которых кремлевские захватчики планируют мобилизовать, просят передавать информацию представителям Украины относительно таких случаев.
В ведомстве напомнили, что с сегодняшнего дня в России начнут уже 19 незаконных призывных кампаний. Ее хотят провести в оккупированном Крыму.
Отмечается, что в течение 18 мобилизационных кампаний российские оккупанты заставили принять участие в войне против Украины около 44,5 тыс. жителей из Крыма.
Это, в частности, делают с помощью механизмов уголовного преследования.
Всего известно о 520 таких случаях с начала оккупации, 206 из которых после 24 февраля 2022 года.
Такие действия россиян нарушают нормы Конвенции о защите населения во время войны.
Также призывные кампании РФ уже осудили в резолюциях Генассамблеи ООН.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-