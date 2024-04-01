Представники партизанського руху АТЕШ виявили місце розташування систем ППО злочинної армії РФ на аеродромі в окупованому Росією Джанкої на території Криму.

Що відомо про розташування ППО армії РФ в окупованому Джанкої

За інформацією АТЕШ, на аеродромі в Джанкої виявлено системи ЗРК злочинної армії РФ, які взагалі не мають маскування.

За нашою інформацією, начальник бойового розрахунку, який був направлений на аеродром неодноразово подавав заявки на отримання маскувальних сіток, але відповіді так і не отримав, — пояснюють партизани. Поширити

Вони додали, що командування злочинної армії РФ в окупованому Криму всіма силами намагається захистити стратегічні об’єкти, однак відчувається гострий дефіцит систем ППО.

Наразі АТЕШ проник у Кримську дивізію ППО, і надалі ми пильніше стежитимемо за наявністю та відсутністю засобів протиповітряної оборони на півострові, — підкреслюють в АТЕШ. Поширити

Що відомо про проведення Росією мобілізації серед жителів окупованого Криму

Як зазначають у пресслужбі представництва президента України на території Автономної республіки Крим, мешканців окупованого Росією Криму, яких кремлівські загарбники планують мобілізувати, просять передавати інформацію представникам України стосовно таких випадків.

У відомстві нагадали, що з сьогоднішнього дня в Росії розпочнуть уже 19 незаконну призовну кампанію. Її, зокрема, хочуть провести в окупованому Криму.

Наголошується, що протягом 18 мобілізаційних кампаній російські окупанти змусили взяти участь у війні проти України близько 44,5 тис жителів з Криму.

Це, зокрема, роблять за допомогою механізмів кримінального переслідування.

Загалом відомо про 520 таких випадків з початку окупації, 206 з яких — після 24 лютого 2022 року.

Такі дії росіян порушують норми Конвенції про захист населення під час війни.

Також призовні кампанії РФ вже засудили у резолюціях Генасамблеї ООН.