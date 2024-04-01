Представники партизанського руху АТЕШ виявили місце розташування систем ППО злочинної армії РФ на аеродромі в окупованому Росією Джанкої на території Криму.
Що відомо про розташування ППО армії РФ в окупованому Джанкої
За інформацією АТЕШ, на аеродромі в Джанкої виявлено системи ЗРК злочинної армії РФ, які взагалі не мають маскування.
Вони додали, що командування злочинної армії РФ в окупованому Криму всіма силами намагається захистити стратегічні об’єкти, однак відчувається гострий дефіцит систем ППО.
Що відомо про проведення Росією мобілізації серед жителів окупованого Криму
Як зазначають у пресслужбі представництва президента України на території Автономної республіки Крим, мешканців окупованого Росією Криму, яких кремлівські загарбники планують мобілізувати, просять передавати інформацію представникам України стосовно таких випадків.
У відомстві нагадали, що з сьогоднішнього дня в Росії розпочнуть уже 19 незаконну призовну кампанію. Її, зокрема, хочуть провести в окупованому Криму.
Наголошується, що протягом 18 мобілізаційних кампаній російські окупанти змусили взяти участь у війні проти України близько 44,5 тис жителів з Криму.
Це, зокрема, роблять за допомогою механізмів кримінального переслідування.
Загалом відомо про 520 таких випадків з початку окупації, 206 з яких — після 24 лютого 2022 року.
Такі дії росіян порушують норми Конвенції про захист населення під час війни.
Також призовні кампанії РФ вже засудили у резолюціях Генасамблеї ООН.
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