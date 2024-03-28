Окупанти РФ збільшують кількість ППО у Севастополі. АТЕШ розвідав деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ збільшують кількість ППО у Севастополі. АТЕШ розвідав деталі

ппо
Джерело:  АТЕШ

Російська армія посилює присутність ППО у Севастополі на тлі нещодавніх масованих атак українських БПЛА.

Партизани розвідали ситуацію у Севастополі

Партизани зазначають, що після крайньої масованої атаки українських БпЛА, російське командування поставило завдання збільшити кількість комплексів ППО над Севастополем.

Також ворог посилює присутність сил для відбиття українських ДРГ.

За нашою інформацією, російське командування проводить підготовку до відбиття атаки українських диверсійно-розвідувальних груп, саме для цього берегову лінію оборони буде посилено БМП, — зауважують в "АТЕШ".

Окупанти РФ намагаються захистити бухту Севастополя від атак ЗСУ по Криму

Як зазначають партизани руху АТЕШ, ці зусилля посилились після ударів Сил оборони крилатими ракетами та морськими дронами по БДК "Ямал" та "Азов".

Наразі командування ЧФ Росії перекриває хід катерів і виставляє нові загородження на морському вході в бухту. За ситуацією спостерігають проукраїнські кримчани.

Нагадаємо, 24 березня Генштаб ЗСУ заявив про успішну ракетну атаку на військові обʼєкти росіян в окупованому Севастополі.

Під потужні удари українських сил потрапили декілька обʼєктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ, головний центр звʼязку, а також великі десантні кораблі «Ямал» (156) і «Азов» (151).

Згідно з даними проєкту OSINTtechnical, він має інформацію про щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow, які поцілили у головний центр звʼязку Чорноморського флоту РФ.

Варто також зазначити, що у районі ймовірного влучання розташовані військові частини ракетних навідників і ФСБ.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Атеш повідомив про спроби росіян сховати склади зі зброєю в окупованому Криму
техніка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти РФ намагаються захистити бухту Севастополя від атак ЗСУ по Криму — АТЕШ
бухта
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ відстежив у Севастополі малий ракетний корабель РФ
Ракетний корабель

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?