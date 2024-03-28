Окупанти РФ збільшують кількість ППО у Севастополі. АТЕШ розвідав деталі

Російська армія посилює присутність ППО у Севастополі на тлі нещодавніх масованих атак українських БПЛА.

Партизани розвідали ситуацію у Севастополі

Партизани зазначають, що після крайньої масованої атаки українських БпЛА, російське командування поставило завдання збільшити кількість комплексів ППО над Севастополем.

Також ворог посилює присутність сил для відбиття українських ДРГ.

За нашою інформацією, російське командування проводить підготовку до відбиття атаки українських диверсійно-розвідувальних груп, саме для цього берегову лінію оборони буде посилено БМП, — зауважують в "АТЕШ". Поширити

Окупанти РФ намагаються захистити бухту Севастополя від атак ЗСУ по Криму

Як зазначають партизани руху АТЕШ, ці зусилля посилились після ударів Сил оборони крилатими ракетами та морськими дронами по БДК "Ямал" та "Азов".

Наразі командування ЧФ Росії перекриває хід катерів і виставляє нові загородження на морському вході в бухту. За ситуацією спостерігають проукраїнські кримчани.

Нагадаємо, 24 березня Генштаб ЗСУ заявив про успішну ракетну атаку на військові обʼєкти росіян в окупованому Севастополі.

Під потужні удари українських сил потрапили декілька обʼєктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ, головний центр звʼязку, а також великі десантні кораблі «Ямал» (156) і «Азов» (151).

Згідно з даними проєкту OSINTtechnical, він має інформацію про щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow, які поцілили у головний центр звʼязку Чорноморського флоту РФ.