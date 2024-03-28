Оккупанты РФ увеличивают количество ПВО в Севастополе. АТЕШ разведал детали

Российская армия усугубляет присутствие ПВО в Севастополе на фоне недавних массированных атак украинских БПЛА.

Партизаны разведали ситуацию в Севастополе

Партизаны отмечают, что после крайней массированной атаки украинских БПЛА, российское командование поставило задачу увеличить количество комплексов ПВО над Севастополем.

Также враг усугубляет присутствие сил для отражения украинских ДРГ.

По нашей информации, российское командование проводит подготовку к отражению атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, именно для этого береговая линия обороны будет усилена БМП, - отмечают в "АТЕШ". Поделиться

Оккупанты РФ пытаются защитить бухту Севастополя от атак ВСУ по Крыму

Как отмечают партизаны движения АТЕШ, эти усилия усилились после ударов сил обороны крылатыми ракетами и морскими дронами по БДК "Ямал" и "Азов".

В настоящее время командование ЧФ России перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту. За ситуацией наблюдают проукраинские крымчане.

Напомним, 24 марта Генштаб ВСУ заявил об успешной ракетной атаке на военные объекты россиян в оккупированном Севастополе.

Под мощные удары украинских сил оказались несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ, главный центр связи, а также крупные десантные корабли «Ямал» (156) и «Азов» (151).

Согласно данным проекта OSINTtechnical, он располагает информацией о по меньшей мере трех украинских крылатых ракетах Storm Shadow, попавших в главный центр связи Черноморского флота РФ.