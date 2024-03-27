АТЕШ отследил в Севастополе малый ракетный корабль РФ

Ракетный корабль "Циклон" ЧФ РФ вошел в Севастопольскую бухту

Партизаны заметили в гавани Севастополя российский ракетный корабль.

Наши агенты продолжают отслеживать корабли ЧФ РФ. Сегодня в Севастопольской бухте мы заметили мероприятие малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт».

Примечательно, что кораблей такого типа в Черноморском флоте осталось немного. А если быть точными, то полностью на плаву остается только «Циклон», корабль «Аскольд» был поврежден из-за обстрела завода «Залив» в ноябре 2023 года.

Интересно, что Аскольду оставался всего месяц до сдачи в эксплуатацию. Остальные корабли этого проекта, которые должны находиться на службе в ЧФ РФ, находятся в состоянии строительства.

Хотим обратиться к офицерам российского флота, мы готовы помочь Вам, поскольку помогли уже многим обратившимся к нам военным. Поделиться

Отдельное спасибо жителям Крыма, помогающим СОУ информацией, отметили партизаны.

АТЕШ узнал, как Россия пытается защитить бухту Севастополя

Как отмечают партизаны движения АТЕШ, эти усилия усилились после ударов сил обороны крылатыми ракетами и морскими дронами по БДК "Ямал" и "Азов".

В настоящее время командование ЧФ России перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту. За ситуацией наблюдают проукраинские крымчане.

Также оккупанты пытаются ограничить доступ к 91-му причалу.