АТЕШ відстежив у Севастополі малий ракетний корабель РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ відстежив у Севастополі малий ракетний корабель РФ

Ракетний корабель
Джерело:  АТЕШ

Рух кримськотатарського опору АТЕШ слідкує за переміщенням ракетного озброєння окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Ракетний корабель “Циклон” ЧФ РФ зайшов до Севастопольської бухти

Партизани помітили у гавані Севастополя російський ракетний корабель.

Наші агенти продовжують відстежувати кораблі ЧФ РФ. Сьогодні в Севастопольській бухті ми помітили захід малого ракетного корабля проекту 22800 «Каракурт».

Примітно, що кораблів такого типу в Чорноморському флоті залишилося небагато. А якщо бути точними, то повністю на плаву залишається лише «Циклон», корабель «Аскольд» був пошкоджений через обстріл заводу «Затока» у листопаді 2023 року.

Цікаво, що «Аскольду» залишався всього місяць до здачі в експлуатацію. Інші кораблі цього проєкту, які повинні перебувати на службі в ЧФ РФ, перебувають у стані будівництва.

Хочемо звернутися до офіцерів російського флоту, ми готові допомогти Вам, оскільки допомогли вже багатьом військовим, які до нас звернулися.

Окрема подяка мешканцям Криму, котрі допомагають СОУ інформацією, зазначили партизани.

АТЕШ дізнався, як Росія намагається захистисти бухту Севастополя

Як зазначають партизани руху АТЕШ, ці зусилля посилились після ударів Сил оборони крилатими ракетами та морськими дронами по БДК "Ямал" та "Азов".

Наразі командування ЧФ Росії перекриває хід катерів і виставляє нові загородження на морському вході в бухту. За ситуацією спостерігають проукраїнські кримчани.

Також окупанти намагаються обмежити доступ до 91-го причалу.

Ситуацію у бухті допомагає моніторити група "Кримський вітер". Ми продовжуємо постійне спостереження за ситуацією у бухті Севастополя! Дорогі мешканці окупованого півострова, продовжуйте передавати інформацію про ситуацію в бухті координатору, — пишуть партизани.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ проникнув до військового штабу РФ у Ростові. Що виявили
атеш
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Атеш повідомив про спроби росіян сховати склади зі зброєю в окупованому Криму
техніка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупанти РФ намагаються захистити бухту Севастополя від атак ЗСУ по Криму — АТЕШ
бухта

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?