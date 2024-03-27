АТЕШ відстежив у Севастополі малий ракетний корабель РФ

Ракетний корабель “Циклон” ЧФ РФ зайшов до Севастопольської бухти

Партизани помітили у гавані Севастополя російський ракетний корабель.

Наші агенти продовжують відстежувати кораблі ЧФ РФ. Сьогодні в Севастопольській бухті ми помітили захід малого ракетного корабля проекту 22800 «Каракурт».

Примітно, що кораблів такого типу в Чорноморському флоті залишилося небагато. А якщо бути точними, то повністю на плаву залишається лише «Циклон», корабель «Аскольд» був пошкоджений через обстріл заводу «Затока» у листопаді 2023 року.

Цікаво, що «Аскольду» залишався всього місяць до здачі в експлуатацію. Інші кораблі цього проєкту, які повинні перебувати на службі в ЧФ РФ, перебувають у стані будівництва.

Хочемо звернутися до офіцерів російського флоту, ми готові допомогти Вам, оскільки допомогли вже багатьом військовим, які до нас звернулися. Поширити

Окрема подяка мешканцям Криму, котрі допомагають СОУ інформацією, зазначили партизани.

АТЕШ дізнався, як Росія намагається захистисти бухту Севастополя

Як зазначають партизани руху АТЕШ, ці зусилля посилились після ударів Сил оборони крилатими ракетами та морськими дронами по БДК "Ямал" та "Азов".

Наразі командування ЧФ Росії перекриває хід катерів і виставляє нові загородження на морському вході в бухту. За ситуацією спостерігають проукраїнські кримчани.

Також окупанти намагаються обмежити доступ до 91-го причалу.