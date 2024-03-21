АТЕШ проникнув до військового штабу РФ у Ростові. Що виявили

Партизани провели розвідку в штабі південного військового округу в Ростові на Дону. Їм вдалось зафіксувати окупантів та техніку.
Що виявили партизани під час розвідки штабу РФ в Ростові
Як вдалося встановити, штаб охороняє патруль військової поліції з 4-х осіб. Недалеко від центральної прохідної знаходиться "Урал" з особовим складом.
За інформацією "АТЕШ", група швидкого реагування партизан, яка перебуває в районі штабу послі подій у червні 2023 року із заколотом ПВК "Вагнер" наладила зв'язки з деякими офіцерами з метою подальшої співпраці.
В "АТЕШ" зауважили, що вся надана інформація обробляється і передається Силам оборони України.
Що відомо про діяльність партизан у РФ
Днями у Московській області партизани влаштували диверсію на залізничному об'єкті — знищили релейну шафу.
Також агенти спостерігають за об'єктами Чорноморського флоту РФ у Новоросійську.
Крім того, нещодавно партизани виявили місце виробництва дронів у Санкт-Петербурзі.
20 березня партизани проникли до найбільшого військового комісаріату Радянського та Центрального районів міста Красноярськ.
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