АТЕШ проникнув до військового штабу РФ у Ростові. Що виявили

Партизани провели розвідку в штабі південного військового округу в Ростові на Дону. Їм вдалось зафіксувати окупантів та техніку.

Що виявили партизани під час розвідки штабу РФ в Ростові

Як вдалося встановити, штаб охороняє патруль військової поліції з 4-х осіб. Недалеко від центральної прохідної знаходиться "Урал" з особовим складом.

За інформацією "АТЕШ", група швидкого реагування партизан, яка перебуває в районі штабу послі подій у червні 2023 року із заколотом ПВК "Вагнер" наладила зв'язки з деякими офіцерами з метою подальшої співпраці.

Зараз вони передають нам масу інформації про розташування складів, пунктів тимчасової дислокації, засобів ППО, — йдеться в повідомленні. Поширити

В "АТЕШ" зауважили, що вся надана інформація обробляється і передається Силам оборони України.

До того ж, нам вдалося встановити, що багато військових начальників незадоволені рішеннями вищого керівництва країни і відкрито про це заявляють, — зазначають партизани. Поширити

Що відомо про діяльність партизан у РФ

Днями у Московській області партизани влаштували диверсію на залізничному об'єкті — знищили релейну шафу.

Також агенти спостерігають за об'єктами Чорноморського флоту РФ у Новоросійську.

Крім того, нещодавно партизани виявили місце виробництва дронів у Санкт-Петербурзі.

20 березня партизани проникли до найбільшого військового комісаріату Радянського та Центрального районів міста Красноярськ.