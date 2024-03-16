Партизани влаштували диверсію під час псевдовиборів у Скадовську. Поранено пʼятьох окупантів РФ

15 березня біля так званої "виборчої дільниці" на центральній площі тимчасово окупованого Скадовська пролунав вибух в момент патрулювання окупаційних сил.

Партизани підірвали виборчу дільницю у Скадовську

Як повідомили в Центрі національного супротиву, внаслідок диверсії було поранено п'ятьох російських терористів. Їх ушпиталили.

Через нездатність забезпечити безпеку свого особового складу окупаційна адміністрація міста фактично скасувала подальше проведення “виборів” в місті, дозволивши лише “голосування” за місцем проживання, — пише "Спротив". Поширити

Що відомо про вибори в Росії

На території Росії "вибори" проходитимуть протягом трьох днів — від 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня 2023 року, Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, завдяки "виборам" диктатор може залишатись при владі щонайменше до 2030 року. Тим часом прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков, вже заявляв про те, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.

Тим часом в Службі безпеки України розповіли про те, як проходять псевдовибори в окупації. За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь відомі в Кремлі.

У Держдепі заявили, що США не визнають і ніколи не визнають легітимність чи результати фейкових виборів у суверенній Україні, які є частиною президентських виборів у Росії.