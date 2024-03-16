Партизаны устроили диверсию во время псевдовыборов в Скадовске. Ранены пять оккупантов РФ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Партизаны устроили диверсию во время псевдовыборов в Скадовске. Ранены пять оккупантов РФ

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Источник:  ЦНС

15 марта возле так называемого "избирательного участка" на центральной площади временно оккупированного Скадовска раздался взрыв в момент патрулирования оккупационных сил.

Партизаны взорвали избирательный участок в Скадовске

Как сообщили в Центре национального сопротивления, в результате диверсии были ранены пять российских террористов. Их госпитализировали.

Из-за неспособности обеспечить безопасность своего личного состава оккупационная администрация города фактически отменила дальнейшее проведение выборов в городе, разрешив только голосование по месту жительства, пишет "Сопротивление".

Что известно о выборах в России

На территории России "выборы" будут проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря 2023 года Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, благодаря "выборам" диктатор может оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Тем временем пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков уже заявлял о том, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

В декабре Центральная избирательная комиссия России приняла постановление о проведении президентских выборов в марте 2024 г. на оккупированных территориях Украины.

Между тем, в Службе безопасности Украины рассказали о том, как проходят псевдовыборы в оккупации. По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее известны в Кремле.

В Госдепе заявили, что США не признают и никогда не признают легитимность или результаты фейковых выборов в суверенной Украине, которые являются частью президентских выборов в России.

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