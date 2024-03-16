Боевые отряды Навального, выступающие против режима российского диктатора Владимира Путина, пытаются сорвать президентские выборы в РФ.

В России снова прогремел взрыв на избирательном участке

По словам представителей Боевых отрядов Навального, еще на одном избирательном участке сдетонировало их взрывное устройство.

Наш агент зафиксировал взрыв. Белгород, МБОУ ОШ №19, ул. Преображенская, 98. Мы предупреждали! — сказано в заявлении. Поделиться

Они также подчеркнули, что зеленка, коктейли Молотова и теракты на избирательных участках продлятся до конца выборов.

По их словам, зеленка — это символ Навального, коктейль — протест Навального, теракт — агрессия Навального.

Сегодня было только начало большого пути. Цель? Убийца Навального никогда больше не станет легитимным президентом России. Запомните. Никогда! Пусть нарисует сколько хочет себе голосов, но мы не признаем эти выборы. Никто не признает, — заявляет пресс-служба Боевых отрядов Навального. Поделиться

Боевые отряды Навального анонсировали месть властям РФ

Как уже упоминалось ранее, 13 марта представители Боевых отрядов Навального публично подтвердили, что сделают все возможное, чтобы отомстить режиму российского диктатора Владимиру Путину за убийство оппозиционера Алексея Навального.

Мы не устанем повторять: избиркомы разных городов страны являются нашей законной целью. Наши агенты повсюду, они мотивированы и готовы мстить за убийство Навального, — подчеркнули бойцы Боевых отрядов Навального. Поделиться

Стоит отметить, что сейчас БОН активнее всего действуют именно в Белгороде, где они уже неоднократно устраивали взрывы на избирательных участках.

Они также поблагодарили тех россиян, которым хватает силы духа бросить вызов системе.