Боевые отряды Навального, выступающие против режима российского диктатора Владимира Путина, пытаются сорвать президентские выборы в РФ.
В России снова прогремел взрыв на избирательном участке
По словам представителей Боевых отрядов Навального, еще на одном избирательном участке сдетонировало их взрывное устройство.
Они также подчеркнули, что зеленка, коктейли Молотова и теракты на избирательных участках продлятся до конца выборов.
По их словам, зеленка — это символ Навального, коктейль — протест Навального, теракт — агрессия Навального.
Боевые отряды Навального анонсировали месть властям РФ
Как уже упоминалось ранее, 13 марта представители Боевых отрядов Навального публично подтвердили, что сделают все возможное, чтобы отомстить режиму российского диктатора Владимиру Путину за убийство оппозиционера Алексея Навального.
Стоит отметить, что сейчас БОН активнее всего действуют именно в Белгороде, где они уже неоднократно устраивали взрывы на избирательных участках.
Они также поблагодарили тех россиян, которым хватает силы духа бросить вызов системе.
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