Бойові загони Навального, які виступають проти режиму російського диктатора Володимира Путіна, намагаються зірвати президентські “вибори” у РФ.
У Росії знову прогримів вибух на виборчій дільниці
За словами представників Бойових загонів Навального, ще на одній виборчій дільниці здетонував наш вибуховий пристрій.
Вони також наголосили, що зеленка, коктейлі Молотова та теракти на виборчих дільницях продовжаться до кінця виборів.
За їхніми словами, зеленка — це символ Навального, Коктейль — протест Навального, Теракт — агресія Навального.
Бойові загони Навального анонсували помсту владі РФ
Як уже згадувалося раніше, 13 березня представники Бойових загонів Навального публічно підтвердили, що зроблять все можливе, щоб помститися режиму російського диктатора Володимира Путіна за вбивство опозиціонера Олексія Навального.
Варто зазначити, що наразі БЗН найактивніше діють саме у Бєлгороді, де вони уже неодноразово влаштовували вибухи на виборчих дільницях.
Вони також подякували тим росіянам, яким вистачає сили духу кинути виклик системі.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-