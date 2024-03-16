Бойові загони Навального, які виступають проти режиму російського диктатора Володимира Путіна, намагаються зірвати президентські “вибори” у РФ.

У Росії знову прогримів вибух на виборчій дільниці

За словами представників Бойових загонів Навального, ще на одній виборчій дільниці здетонував наш вибуховий пристрій.

Наш агент зафіксував вибух. Бєлгород, МБОУ ЗОШ №19, вул. Преображенська, 98. Ми попереджали! — йдеться в заяві. Поширити

Вони також наголосили, що зеленка, коктейлі Молотова та теракти на виборчих дільницях продовжаться до кінця виборів.

За їхніми словами, зеленка — це символ Навального, Коктейль — протест Навального, Теракт — агресія Навального.

Сьогодні був лише початок великого шляху. Ціль? Вбивця Навального ніколи більше не буде легітимним президентом Росії. Запам'ятайте. Ніколи! Нехай намалює скільки хоче собі голосів, але ми не визнаємо цих виборів. Ніхто не визнає, — заявляє пресслужба Бойових загонів Навального. Поширити

Бойові загони Навального анонсували помсту владі РФ

Як уже згадувалося раніше, 13 березня представники Бойових загонів Навального публічно підтвердили, що зроблять все можливе, щоб помститися режиму російського диктатора Володимира Путіна за вбивство опозиціонера Олексія Навального.

Ми не втомимося повторювати: виборчкоми різних міст країни є нашою законною ціллю. Наші агенти повсюди, вони мотивовані та готові мстити за вбивство Навального, — наголосили бійці Бойових загонів Навального. Поширити

Варто зазначити, що наразі БЗН найактивніше діють саме у Бєлгороді, де вони уже неодноразово влаштовували вибухи на виборчих дільницях.

Вони також подякували тим росіянам, яким вистачає сили духу кинути виклик системі.