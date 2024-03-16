Бойові загони Навального підірвали виборчу дільницю в Росії — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Бойові загони Навального підірвали виборчу дільницю в Росії — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

Бойові загони Навального, які виступають проти режиму російського диктатора Володимира Путіна, намагаються зірвати президентські “вибори” у РФ.

У Росії знову прогримів вибух на виборчій дільниці

За словами представників Бойових загонів Навального, ще на одній виборчій дільниці здетонував наш вибуховий пристрій.

Наш агент зафіксував вибух. Бєлгород, МБОУ ЗОШ №19, вул. Преображенська, 98. Ми попереджали! — йдеться в заяві.

Вони також наголосили, що зеленка, коктейлі Молотова та теракти на виборчих дільницях продовжаться до кінця виборів.

За їхніми словами, зеленка — це символ Навального, Коктейль — протест Навального, Теракт — агресія Навального.

Сьогодні був лише початок великого шляху. Ціль? Вбивця Навального ніколи більше не буде легітимним президентом Росії. Запам'ятайте. Ніколи! Нехай намалює скільки хоче собі голосів, але ми не визнаємо цих виборів. Ніхто не визнає, — заявляє пресслужба Бойових загонів Навального.

Бойові загони Навального анонсували помсту владі РФ

Як уже згадувалося раніше, 13 березня представники Бойових загонів Навального публічно підтвердили, що зроблять все можливе, щоб помститися режиму російського диктатора Володимира Путіна за вбивство опозиціонера Олексія Навального.

Ми не втомимося повторювати: виборчкоми різних міст країни є нашою законною ціллю. Наші агенти повсюди, вони мотивовані та готові мстити за вбивство Навального, — наголосили бійці Бойових загонів Навального.

Варто зазначити, що наразі БЗН найактивніше діють саме у Бєлгороді, де вони уже неодноразово влаштовували вибухи на виборчих дільницях.

Вони також подякували тим росіянам, яким вистачає сили духу кинути виклик системі.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ЛСР, РДК та Сиббат висунули жорсткі вимоги губернаторам Курщини та Бєлгородщини
РДК
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ЛСР, РДК та Сиббат накрили позиції ФСБ та Росгвардії — окупанти здаються в полон
ФСБ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
РДК показав бої за Грайворон у Бєлгородській області — відео
РДК

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?