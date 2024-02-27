У Новій Каховці партизани підірвали штаб партії Путіна

Вранці, 27 лютого, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії "Єдина Росія". Також вони пролунали і неподалік від "виборчої дільниці".
Що відомо про дії партизанів у Новій Каховці
Як зазначають в Спротиві, партизани передали "привіт" окупантам та зупинили фейковий "виборчий" процес в захопленому місті.
В РФ заявили, що дрони атакували адміністративні центри на Херсонщині
Росіяни заявили про атаку дронів на центри надання адміністративних послуг у тимчасово окупованій Новій Каховці в Херсонській області.
Як зазначається, зранку 27 лютого невідомі БПЛА атакували центри надання адміністративних послуг у т.о. Новій Каховці. Росіяни натомість заявляють, що атакували гуманітарні центри.
Атаковано так звану "Службу підтримки цивільного населення" та "багатофункціональний центр"
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