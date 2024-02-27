У Новій Каховці партизани підірвали штаб партії Путіна

Вранці, 27 лютого, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії "Єдина Росія". Також вони пролунали і неподалік від "виборчої дільниці".

Що відомо про дії партизанів у Новій Каховці

Як зазначають в Спротиві, партизани передали "привіт" окупантам та зупинили фейковий "виборчий" процес в захопленому місті.

Наразі ворог намагається приховати факт присутності сил спротиву окупації на ТОТ. Відтак росіяни аби не сіяти паніку наразі заявляють про міфічні БПЛА, які нібито вдарили по об’єктам, хоче це не відповідає дійсності, — йдеться у повідомленні. Поширити

В РФ заявили, що дрони атакували адміністративні центри на Херсонщині

Росіяни заявили про атаку дронів на центри надання адміністративних послуг у тимчасово окупованій Новій Каховці в Херсонській області.

Як зазначається, зранку 27 лютого невідомі БПЛА атакували центри надання адміністративних послуг у т.о. Новій Каховці. Росіяни натомість заявляють, що атакували гуманітарні центри.