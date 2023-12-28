Підрив Росією Каховської ГЕС. Окупанти приховують кількість загиблих українців

У результаті масштабного розслідування Associated Press стало відомо, що влада РФ умисно занижує реальну кількість жертв повені у Херсонській області, яку спровокував підрив Росією Каховської ГЕС
Через Росію досі невідома точна кількість загиблих українців після підриву Каховської ГЕС
Команда Associated Press вирішила поспілкуватися з медиками, волонтерами, рятувальниками та цивільними українцями, які втекли з окупованої Росією території після знищення окупантами ГЕС.
Як вдалося дізнатися журналістам, російська окупаційна влада значно і навмисно занижує кількість загиблих.
До прикладу, влада РФ продовжує брехати, що лише 59 людей потонули на території, яку вона окупувала.
Про те, що важливо розуміти, лише в місті Олешки кількість загиблих сягає сотень мирних українців.
Інсайдери видання розповідають, що росіяни розкопали масові поховання, а невпізнані тіла відвезли у невідомому напрямку і більше їх ніхто не бачив.
Світ не усвідомлює масштабів трагедії після підриву Росією Каховської ГЕС
За словами головної медсестри Олешківської районної багатопрофільної лікарні Світлани, яка займалася збором свідоцтв про смерть, гниття тіл призвело до роздуття трупів і "люди плавали по місту, як повітряні кульки".
На переконання медсестри Світлани, масштаби цієї трагедії не тільки в Росії, але навіть в Україні досі не усвідомлюють.
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