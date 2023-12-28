Підрив Росією Каховської ГЕС. Окупанти приховують кількість загиблих українців

У результаті масштабного розслідування Associated Press стало відомо, що влада РФ умисно занижує реальну кількість жертв повені у Херсонській області, яку спровокував підрив Росією Каховської ГЕС

Через Росію досі невідома точна кількість загиблих українців після підриву Каховської ГЕС

Команда Associated Press вирішила поспілкуватися з медиками, волонтерами, рятувальниками та цивільними українцями, які втекли з окупованої Росією території після знищення окупантами ГЕС.

Як вдалося дізнатися журналістам, російська окупаційна влада значно і навмисно занижує кількість загиблих.

Російська влада взяла під контроль видачу свідоцтв про смерть, негайно вивозила тіла, які не були затребувані родичами, і не дозволяла місцевим медичним працівникам і волонтерам опікуватися загиблими, погрожуючи їм, коли вони не виконували накази. … Поширити

До прикладу, влада РФ продовжує брехати, що лише 59 людей потонули на території, яку вона окупувала.

Про те, що важливо розуміти, лише в місті Олешки кількість загиблих сягає сотень мирних українців.

Інсайдери видання розповідають, що росіяни розкопали масові поховання, а невпізнані тіла відвезли у невідомому напрямку і більше їх ніхто не бачив.

Їхні (українців - ред) розповіді свідчать про цілеспрямовану спробу російської влади приховати справжню ціну обвалу дамби, який, як встановила AP, ймовірно, був влаштований саме Москвою. Жителі Олешки бояться, що їхні історії будуть забуті, а їхній дім повільно вмирає. Поширити

Світ не усвідомлює масштабів трагедії після підриву Росією Каховської ГЕС

За словами головної медсестри Олешківської районної багатопрофільної лікарні Світлани, яка займалася збором свідоцтв про смерть, гниття тіл призвело до роздуття трупів і "люди плавали по місту, як повітряні кульки".

Лікарня направила трохи менше 50 тіл до центрів розтину. Проте, як пише AP, росіяни дали жителям окремі номери телефонів, за якими вони могли викликати поліцію, яка відправляла людей забирати виявлені тіла, оминаючи лікарню. При цьому з членів сімей стягували 10 000 рублів як плату за послуги. Поширити

На переконання медсестри Світлани, масштаби цієї трагедії не тільки в Росії, але навіть в Україні досі не усвідомлюють.