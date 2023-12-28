Подрыв Россией Каховской ГЭС. Оккупанты скрывают количество погибших украинцев

В результате масштабного расследования Associated Press стало известно, что власти РФ умышленно занижают реальное количество жертв наводнения в Херсонской области, которое спровоцировало подрыв Россией Каховской ГЭС.

Из-за России до сих пор неизвестно точное количество погибших украинцев после подрыва Каховской ГЭС

Команда Associated Press решила пообщаться с медиками, волонтерами, спасателями и гражданскими украинцами, сбежавшими из оккупированной Россией территории после уничтожения оккупантами ГЭС.

Как удалось узнать журналистам, российские оккупационные власти значительно и намеренно занижают число погибших.

Российские власти взяли под контроль выдачу свидетельств о смерти, немедленно вывозили тела, которые не были востребованы родственниками, и не позволяли местным медицинским работникам и волонтерам заботиться о погибших, угрожая им, когда они не выполняли приказы. … Поделиться

К примеру, власти РФ продолжают лгать, что только 59 человек утонули на территории, которую они оккупировали.

Однако, что важно понимать, только в Олешке количество погибших достигает сотен мирных украинцев.

Инсайдеры издания рассказывают, что россияне раскопали массовые захоронения, а неопознанные тела увезли в неизвестном направлении и больше их никто не видел.

Их (украинцев – ред) рассказы свидетельствуют о целенаправленной попытке российских властей скрыть истинную цену обвала дамбы, который, как установила AP, вероятно, был устроен именно Москвой. Жители Олешки боятся, что их истории будут забыты, а их дом медленно умирает. Поделиться

Мир не осознает масштабы трагедии после подрыва Россией Каховской ГЭС

По словам главной медсестры Олешковской районной многопрофильной больницы Светланы, которая занималась сбором свидетельств о смерти, гниение тел привело к раздутию трупов и "люди плавали по городу, как воздушные шарики".

Больница направила чуть менее 50 тел в центры вскрытия. Однако, как пишет AP, россияне дали жителям отдельные номера телефонов, по которым они могли вызвать полицию, которая отправляла людей забирать обнаруженные тела, минуя больницу. При этом с членов семей взимали 10 000 рублей в качестве платы за услуги. Поделиться

По мнению медсестры Светланы, масштабы этой трагедии не только в России, но даже в Украине до сих пор не осознают.