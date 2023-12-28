Подрыв Россией Каховской ГЭС. Оккупанты скрывают количество погибших украинцев

В результате масштабного расследования Associated Press стало известно, что власти РФ умышленно занижают реальное количество жертв наводнения в Херсонской области, которое спровоцировало подрыв Россией Каховской ГЭС.
Из-за России до сих пор неизвестно точное количество погибших украинцев после подрыва Каховской ГЭС
Команда Associated Press решила пообщаться с медиками, волонтерами, спасателями и гражданскими украинцами, сбежавшими из оккупированной Россией территории после уничтожения оккупантами ГЭС.
Как удалось узнать журналистам, российские оккупационные власти значительно и намеренно занижают число погибших.
К примеру, власти РФ продолжают лгать, что только 59 человек утонули на территории, которую они оккупировали.
Однако, что важно понимать, только в Олешке количество погибших достигает сотен мирных украинцев.
Инсайдеры издания рассказывают, что россияне раскопали массовые захоронения, а неопознанные тела увезли в неизвестном направлении и больше их никто не видел.
Мир не осознает масштабы трагедии после подрыва Россией Каховской ГЭС
По словам главной медсестры Олешковской районной многопрофильной больницы Светланы, которая занималась сбором свидетельств о смерти, гниение тел привело к раздутию трупов и "люди плавали по городу, как воздушные шарики".
По мнению медсестры Светланы, масштабы этой трагедии не только в России, но даже в Украине до сих пор не осознают.
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