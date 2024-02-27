В Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии Путина — фото
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Украина
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В Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии Путина — фото

штаб
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Утром, 27 февраля, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы у входа в офис оккупационной партии "Единая Россия". Также они прозвучали и недалеко от "избирательного участка".

Что известно о действиях партизан в Новой Каховке

Как отмечают в Спротиве, партизаны передали "привет" оккупантам и остановили фейковый "избирательный" процесс в захваченном городе.

Враг пытается скрыть факт присутствия сил сопротивления оккупации на ТОТ. Поэтому россияне, чтобы не сеять панику, заявляют о мифических БПЛА, которые якобы ударили по объектам, хочет это не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В РФ заявили, что дроны атаковали административные центры в Херсонской области

Россияне заявили об атаке дронов на центры предоставления административных услуг во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области.

Как отмечается, с утра 27 февраля неизвестные БПЛА атаковали центры предоставления административных услуг в и.о. Новой Каховке. Россияне заявляют, что атаковали гуманитарные центры.

Атакованы так называемая "Служба поддержки гражданского населения" и "многофункциональный центр"

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