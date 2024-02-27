В Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии Путина — фото

Утром, 27 февраля, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы у входа в офис оккупационной партии "Единая Россия". Также они прозвучали и недалеко от "избирательного участка".
Что известно о действиях партизан в Новой Каховке
Как отмечают в Спротиве, партизаны передали "привет" оккупантам и остановили фейковый "избирательный" процесс в захваченном городе.
В РФ заявили, что дроны атаковали административные центры в Херсонской области
Россияне заявили об атаке дронов на центры предоставления административных услуг во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области.
Как отмечается, с утра 27 февраля неизвестные БПЛА атаковали центры предоставления административных услуг в и.о. Новой Каховке. Россияне заявляют, что атаковали гуманитарные центры.
Атакованы так называемая "Служба поддержки гражданского населения" и "многофункциональный центр"
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