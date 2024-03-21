АТЕШ проник в военный штаб РФ в Ростове. Что обнаружили

Партизаны провели разведку в штабе южного военного округа в Ростове на Дону. Им удалось зафиксировать оккупантов и технику.
Что обнаружили партизаны во время разведки штаба РФ в Ростове
Как удалось установить, штаб охраняет патруль военной полиции из 4-х человек. Недалеко от центральной проходной находится "Урал" с личным составом.
По информации "АТЕШ", группа быстрого реагирования партизан, которая находится в районе штаба после событий в июне 2023 года с мятежом ППК "Вагнер" наладила связи с некоторыми офицерами с целью дальнейшего сотрудничества.
В "АТЭШ" отметили, что вся предоставленная информация обрабатывается и передается Силам обороны Украины.
Что известно о деятельности партизан в РФ
На днях в Московской области партизаны устроили диверсию на железнодорожном объекте — уничтожили релейный шкаф.
Также агенты наблюдают за объектами Черноморского флота РФ в Новороссийске.
Кроме того, недавно партизаны обнаружили место производства дронов в Санкт-Петербурге.
20 марта партизаны проникли в крупнейший военный комиссариат Советского и Центрального районов города Красноярска.
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