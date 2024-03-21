АТЕШ проник в военный штаб РФ в Ростове. Что обнаружили

Партизаны провели разведку в штабе южного военного округа в Ростове на Дону. Им удалось зафиксировать оккупантов и технику.

Что обнаружили партизаны во время разведки штаба РФ в Ростове

Как удалось установить, штаб охраняет патруль военной полиции из 4-х человек. Недалеко от центральной проходной находится "Урал" с личным составом.

По информации "АТЕШ", группа быстрого реагирования партизан, которая находится в районе штаба после событий в июне 2023 года с мятежом ППК "Вагнер" наладила связи с некоторыми офицерами с целью дальнейшего сотрудничества.

Сейчас они передают нам массу информации о расположении складов, пунктов временной дислокации, средств ПВО, говорится в сообщении. Поделиться

В "АТЭШ" отметили, что вся предоставленная информация обрабатывается и передается Силам обороны Украины.

К тому же нам удалось установить, что многие военные начальники недовольны решениями высшего руководства страны и открыто об этом заявляют, — отмечают партизаны. Поделиться

Что известно о деятельности партизан в РФ

На днях в Московской области партизаны устроили диверсию на железнодорожном объекте — уничтожили релейный шкаф.

Также агенты наблюдают за объектами Черноморского флота РФ в Новороссийске.

Кроме того, недавно партизаны обнаружили место производства дронов в Санкт-Петербурге.

20 марта партизаны проникли в крупнейший военный комиссариат Советского и Центрального районов города Красноярска.