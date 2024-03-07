Партизаны устроили диверсию на железной дороге в Московской области РФ – видео

Партизаны АТЕШ провели диверсию в Московской области РФ на железнодорожном объекте.

Что известно о диверсии в Московской области РФ

Отмечается, что партизаны уничтожили релейный шкаф возле железнодорожной станции "Головково" в Солнечногорском районе Подмосковья.

АТЕШ отметил, что такой акцией они усложнили использование железнодорожной ветви вокруг Москвы, которая используется в военных целях.

Наша цель — остановить военные поставки путинского режима на линию фронта. Это можно сделать, — добавляют представители Сил сопротивления. Поделиться

Что известно о диверсиях на железных дорогах в России

Напомним, в Самарской области России 4 марта взорвали опоры железнодорожного моста. Это была спецоперация ГУРа.

Как отмечают разведчики, мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций.

Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование будет длительное время невозможным, добавили в ГУР.

Отмечается, что железнодорожная ветвь использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, производимых заводом АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области.

С начала 2023 года по данным на май уже было известно о 36 таких случаях.

Добавим, ночью 30 ноября 2023 г. произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Это была удачная операция СБУ, парализовавшая единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем.