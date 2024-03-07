Партизани влаштували диверсію на залізниці в Московській області РФ — відео
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Партизани влаштували диверсію на залізниці в Московській області РФ — відео

Пожежа
Джерело:  АТЕШ

Партизани “АТЕШ” провели диверсію в Московській області РФ на залізничному об'єкті.

Що відомо про диверсію в Московській області РФ

Зазначається, що партизани знищили релейну шафу біля залізничної станції "Головково" в Сонячногірському районі в Підмосков'ї.

“АТЕШ” зазначив, що такою акцією вони ускладнили використання залізничної гілки навколо Москви, яка використовується у військових цілях.

Наша мета — зупинити військові поставки путінського режиму на лінію фронту. Це можна зробити, — додають представники Сил спротиву.

Що відомо про диверсії на залізницях у Росії

Нагадаємо, у Самарській області Росії 4 березня підірвали опори залізничного мосту. Це була спецоперація ГУР.

Як зазначають розвідники, міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій.

З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим, додали в ГУР.

Зазначається, що залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімєр" у місті Чапаєвск Самарської області.

З початку 2023 року за даними на травень вже було відомо про 36 таких випадків.

Додамо, вночі 30 листопада 2023 року стався вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм.

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