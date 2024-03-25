Атеш повідомив про спроби росіян сховати склади зі зброєю в окупованому Криму

Російські військові в Криму стали панікувати після ударів ЗСУ по окупованому півострову. Загарбники почали спішно ховати своє озброєння.
Росіяни в Криму панікують і спішно ховають склади зі зброєю
Партизани зазначили, що останнім часом вони спостерігають масове переміщення польових артилерійських складів.
Окупанти почали перекидати реактивні снаряди до РСЗВ "Ураган". За інформацією від партизанів, новий склад озброєнь розташований у селі під Сімферополем.
Нещодавні удари по окупованому Криму
23 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема, у Севастополі. OSINT-аналітики зазначали, що у Севастополі міг бути уражений великий вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії.
У російських Telegram-каналах 24 березня з'явилася інформація, що в Севастополі був вражений "добре замаскований командний пункт, в якому під час удару перебувало понад два десятки офіцерів".
Пізніше у Генштабі ЗСУ розповіли, що Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російських окупантів у Севастополі. Було знищено два десантні кораблі РФ — "Ямал" і "Азов" і центр зв'язку.
Також серія вибухів пролунала у Криму вночі 24 березня. Тоді повідомлялось про пожежу на нафтобазі у Гвардійському.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-