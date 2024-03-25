Атеш повідомив про спроби росіян сховати склади зі зброєю в окупованому Криму
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Атеш повідомив про спроби росіян сховати склади зі зброєю в окупованому Криму

техніка
Джерело:  АТЕШ

Російські військові в Криму стали панікувати після ударів ЗСУ по окупованому півострову. Загарбники почали спішно ховати своє озброєння.

Росіяни в Криму панікують і спішно ховають склади зі зброєю

Партизани зазначили, що останнім часом вони спостерігають масове переміщення польових артилерійських складів.

За нашою інформацією, насамперед це пов'язано з успішними ударами Сил оборони України по Севастополю і Гвардійському, — йдеться в заяві.

Окупанти почали перекидати реактивні снаряди до РСЗВ "Ураган". За інформацією від партизанів, новий склад озброєнь розташований у селі під Сімферополем.

Нещодавні удари по окупованому Криму

23 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема, у Севастополі. OSINT-аналітики зазначали, що у Севастополі міг бути уражений великий вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії.

У російських Telegram-каналах 24 березня з'явилася інформація, що в Севастополі був вражений "добре замаскований командний пункт, в якому під час удару перебувало понад два десятки офіцерів".

Пізніше у Генштабі ЗСУ розповіли, що Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російських окупантів у Севастополі. Було знищено два десантні кораблі РФ — "Ямал" і "Азов" і центр зв'язку.

Також серія вибухів пролунала у Криму вночі 24 березня. Тоді повідомлялось про пожежу на нафтобазі у Гвардійському.

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