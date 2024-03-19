АТЕШ озвучив кількість ракет Х-32, яку виготовить РФ протягом року

Партизани оприлюднили секретні документи щодо виробництва російських крилатих ракет X-32 на одному зі спеціалізованих підприємств ворог.

Скільки крилатих ракет Х-32 планує виготовити Росія протягом року

Як зазначають партизани, раніше вони проникли до Дубненського машинобудівного заводу і добув секретні документи, які стосуються виробництва крилатих ракет . Тоді вони дізналися про плани виробництва і реальні можливості підприємства.

Вони також повідомили, що директор департаменту оборонно-промислового комплексу РФ Андрій Перегудов вимагає від директора підприємства збільшити обсяги виробництва зазначеного типу ракет.

Так, на 2024 рік Росія планує виробити 224 ракети.

За інформацією партизан вони вже вибиваються з графіка, як це було в минулі роки.

Що відомо про ракети X-32

Варто зауважити, що відносно нещодавно росіяни модернізували ракети Х-22, додавши їм точності та збільшивши дальність. Оновлений варіант вони назвали Х-32.

Як зазначав колишній речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, ворог додав їм точності та збільшив дальність.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький заявив, що Росія модернізувала ракети Х-22 і "Онікс". Окрім того, вони відновили використання комплексів "Бастіон".