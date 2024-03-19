АТЕШ озвучил количество ракет Х-32, которое изготовит РФ в течение года

Партизаны обнародовали секретные документы о производстве российских крылатых ракет X-32 на одном из специализированных предприятий враг.

Сколько крылатых ракет Х-32 планирует изготовить Россия в течение года

Как отмечают партизаны, ранее они проникли в Дубненский машиностроительный завод и добыл секретные документы, касающиеся производства крылатых ракет. Тогда они узнали о планах производства и реальных возможностях предприятия.

Они также сообщили, что директор департамента оборонно-промышленного комплекса РФ Андрей Перегудов требует от директора предприятия увеличить объемы производства данного типа ракет.

Так, на 2024 год Россия планирует произвести 224 ракеты.

По информации партизан, они уже выбиваются из графика, как это было в прошлые годы.

Что известно о ракетах X-32

Следует отметить, что относительно недавно россияне модернизировали ракеты Х-22, придав им точность и увеличив дальность. Обновленный вариант они назвали Х-32.

Как отмечал бывший спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, враг добавил им точности и увеличил дальность.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия модернизировала ракеты Х-22 и Оникс. Кроме того, они возобновили использование комплексов "Бастион".