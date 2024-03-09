АТЕШ провел разведку военного радиозавода в российской Рязани – фото
Категория
Мир
Дата публикации

АТЕШ провел разведку военного радиозавода в российской Рязани – фото

завод
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Источник:  АТЕШ

Партизаны провели комплексную разведку Рязанского радиозавода. Он является важнейшим российским военным предприятием.

Что обнаружили партизаны в Рязани

Как обнаружили партизаны, на радиозаводе производится значительная часть радиосвязи для российской армии. К ним относятся командно-штабные машины, радиостанции, комплектующие для систем РЛС и многое другое.

Предприятие является законной военной целью и мы примем соответствующие меры, — отметили партизаны.

Также были зафиксированы номера автомобилей сотрудников. Личности их владельцев устанавливаются.

Призываем сотрудников предприятия написать нам и пойти на сотрудничество. Это убережет вас и выкупит ваши грехи перед невинно убитыми, — подытожили в АТЕШ.

Деятельность украинских партизан в РФ и на оккупированных территориях

Украинские партизаны ведут активную разведку на оккупированных территориях. Они собирают информацию о расположении русских воинских частей, техники и складов боеприпасов. Далее эта информация передается силам обороны Украины.

Ранее мы сообщали, что партизаны обнаружили в оккупированном Крыму российскую ЗРПК "Панцирь-С1". Фотографии и местонахождение партизаны выложили в сеть и передали ВСУ.

Также мы писали, что партизаны пробрались в главное управление Росгвардии в Москве.

Также представители подполья во временно оккупированном Крыму обнаружили местонахождение ЗРПК "Панцирь-С1" российских интервентов в Севастополе неподалеку от Инкерманской бухты. Партизаны передали Силам обороны информацию и обнародовали координаты.

Перед этим партизаны "Атеш" обнаружили места российской техники и войск в Джанкое во временно оккупированном Крыму.

Также партизаны пробрались на аэродром российских войск в Крыму и обнаружили радиолокационные станции окупантов.

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