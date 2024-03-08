АТЕШ зафиксировал прибытие военной техники РФ в оккупированный Симферополь
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ зафиксировал прибытие военной техники РФ в оккупированный Симферополь

техника
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Источник:  АТЕШ

Партизанское движение "Атеш" зафиксировало прибытие российской военной техники во временно оккупированный Симферополь.

Партизаны зафиксировали прибытие военной техники РФ в Крым

Отмечается, что вражеская техника прибыла на железнодорожную станцию "Симферополь-Грузовой". Партизаны предполагают, что в дальнейшем оккупанты опрокинут ее на фронт.

Также было найдено место для систематического скопления разной техники для того же опрокидывания с помощью железной дороги, говорится в сообщении.

Ситуация в Крыму

Сегодня стало известно, что в Крыму украинские дроны поразили российский корабль "Сергей Котов". Это спецоперация с участием ГУР.

Напомним, что этой ночью в районе временно оккупированной Керчи были слышны взрывы. В сети сообщали, что в результате атаки дронов мог быть утоплен российский корабль "Сергей Котов". Впоследствии это начали подтверждать и сами пророссийские СМИ.

Сообщалось, что корабль пошел ко дну и есть жертвы среди экипажа. В общей сложности после полуночи очевидцы в Керчи насчитали пять мощных взрывов.

Стоит отметить, что российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".

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