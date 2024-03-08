АТЕШ зафіксував прибуття військової техніки РФ в окупований Сімферополь

Партизани зафіксували прибуття військової техніки РФ в Крим

Зазначається, що ворожа техніка прибула на залізничну станцію "Сімферополь-Грузовий". Партизани припускають, що надалі окупанти перекинуть її на фронт.



Також було знайдено місце для систематичного скупчення різної техніки для того ж перекидання за допомогою залізниці, - йдеться у повідомленні. Поширити

Ситуація в Криму

Сьогодні стало відомо, що у Криму українські дрони вразили російський корабель "Сергій Котов". Це спецоперація за участі ГУР.

Нагадаємо, що цієї ночі в районі тимчасово окупованої Керчі було чути вибухи. В мережі повідомляли, що внаслідок атаки дронів міг бути потоплений російський корабель "Сергій Котов". Згодом це почали підтверджувати і самі проросійські медіа.

Повідомлялося, що корабель пішов на дно і є жертви серед екіпажу. Загалом після опівночі очевидці у Керчі нарахували п'ять потужних вибухів.

Варто зауважити, що російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".