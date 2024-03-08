АТЕШ зафіксував прибуття військової техніки РФ в окупований Сімферополь
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ зафіксував прибуття військової техніки РФ в окупований Сімферополь

техніка
Джерело:  АТЕШ

Партизанський рух "Атеш" зафіксував прибуття російської військової техніки до тимчасово окупованого Сімферополя.

Партизани зафіксували прибуття військової техніки РФ в Крим

Зазначається, що ворожа техніка прибула на залізничну станцію "Сімферополь-Грузовий". Партизани припускають, що надалі окупанти перекинуть її на фронт.

Також було знайдено місце для систематичного скупчення різної техніки для того ж перекидання за допомогою залізниці, - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Криму

Сьогодні стало відомо, що у Криму українські дрони вразили російський корабель "Сергій Котов". Це спецоперація за участі ГУР.

Нагадаємо, що цієї ночі в районі тимчасово окупованої Керчі було чути вибухи. В мережі повідомляли, що внаслідок атаки дронів міг бути потоплений російський корабель "Сергій Котов". Згодом це почали підтверджувати і самі проросійські медіа.

Повідомлялося, що корабель пішов на дно і є жертви серед екіпажу. Загалом після опівночі очевидці у Керчі нарахували п'ять потужних вибухів.

Варто зауважити, що російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ зафіксував нарощення сил ППО РФ в Криму — відео
ППО
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ виявив таємне виробництво дронів у Санкт-Петербурзі
дрон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ виявив судноремонтну верф Чорноморського флоту РФ у Новоросійську — фото
Новоросійськ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?