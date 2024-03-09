АТЕШ провів розвідку військового радіозаводу в російській Рязані — фото

Партизани провели комплексну розвідку Рязанського радіозаводу. Він є важливим російським військовим підприємством.

Що виявили партизани в Рязані

Як виявили партизани, на радіозаводі виробляється значна частина систем радіозв'язку для російської армії. До них відносяться командно-штабні машини, радіостанції, комплектуючі для систем РЛС та багато іншого.

Підприємство є законною військовою метою і ми вживемо відповідних заходів, — зазначили партизани. Поширити

Також було зафіксовано номери автомобілів співробітників. Особи їх власників встановлюються.

Закликаємо співробітників підприємства написати нам та піти на співпрацю. Це вбереже вас і викупить ваші гріхи перед невинно вбитими,– підсумували в АТЕШ. Поширити

Діяльність українських партизанів у РФ та на окупованих територіях

Українські партизани ведуть активну розвідку на окупованих теренах. Вони збирають інформацію про розташування російських військових частин, техніки та складів боєприпасів. Далі ця інформація передається Силам оборони України.

Раніше ми повідомляли, що партизани виявили в окупованому Криму російську ЗРПК "Панцир-С1". Фотографії та місце розташування партизани виклали в мережу та передали ЗСУ.

Також ми писали, що партизани пробралися до головного управління Росгвардії у Москві.

Також представники підпілля у тимчасово окупованому Криму виявили місцезнаходження ЗРПК "Панцир-С1" російських інтервентів у Севастополі неподалік Інкерманської бухти. Партизани передали Силам оборони інформацію та оприлюднили координати.

Перед цим партизани "Атеш" виявили місця російської техніки й військ у Джанкої в тимчасово окупованому Криму.

Також партизани пробралися на аеродром російських військ у Криму та виявили радіолокаційні станції окупантів.