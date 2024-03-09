АТЕШ зафиксировал перемещение мобильных крематориев армии РФ в Симферополе

Участники крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ продолжают отслеживать действия российских оккупантов в Крыму.
Партизаны заметили в Симферополе мобильные крематории
АТЕШ фиксирует перемещение мобильных крематориев российской армии в Симферополе.
Утраты русской армии уже длительное время достигают пиковых значений. Основной причиной являются знаменитые "мясные штурмы".
Уже давно очевидно, что власти и командованию абсолютно плевать на количество жертв. Цифры они всегда занижают. Для этого используют разные способы и мобильные крематории, один из основных. Нет тела, нет дела.
АТЕШ призвал всех неравнодушных крымчан присоединяться к Движению Сопротивления, чтобы вместе остановить преступный режим России.
Что обнаружили партизаны в Рязани
Как сообщает АТЕШ, на радиозаводе производится значительная часть радиосвязи для российской армии. К ним относятся командно-штабные машины, радиостанции, комплектующие для систем РЛС и многое другое.
Предприятие является законной военной целью и мы примем соответствующие меры, — отметили партизаны.
Также были зафиксированы номера автомобилей сотрудников. Личности их владельцев устанавливаются.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-