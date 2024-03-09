АТЕШ зафиксировал перемещение мобильных крематориев армии РФ в Симферополе
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Украина
Дата публикации

АТЕШ зафиксировал перемещение мобильных крематориев армии РФ в Симферополе

Крематорий
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Источник:  АТЕШ

Участники крымскотатарского движения сопротивления АТЕШ продолжают отслеживать действия российских оккупантов в Крыму.

Партизаны заметили в Симферополе мобильные крематории

АТЕШ фиксирует перемещение мобильных крематориев российской армии в Симферополе.

В городе все чаще можно увидеть машины, перевозящие погибших военных, с табличками «Груз-200». Кроме того, агенты зафиксировали перемещение передвижных крематориев по ул. 60 лет Октября, а также на проспекте Вернадского.

Утраты русской армии уже длительное время достигают пиковых значений. Основной причиной являются знаменитые "мясные штурмы".

Уже давно очевидно, что власти и командованию абсолютно плевать на количество жертв. Цифры они всегда занижают. Для этого используют разные способы и мобильные крематории, один из основных. Нет тела, нет дела.

АТЕШ призвал всех неравнодушных крымчан присоединяться к Движению Сопротивления, чтобы вместе остановить преступный режим России.

Что обнаружили партизаны в Рязани

Как сообщает АТЕШ, на радиозаводе производится значительная часть радиосвязи для российской армии. К ним относятся командно-штабные машины, радиостанции, комплектующие для систем РЛС и многое другое.

Предприятие является законной военной целью и мы примем соответствующие меры, — отметили партизаны.

Также были зафиксированы номера автомобилей сотрудников. Личности их владельцев устанавливаются.

Призываем сотрудников предприятия написать нам и пойти на сотрудничество. Это убережет вас и выкупит ваши грехи перед невинно убитыми, — подытожили в АТЕШ.

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