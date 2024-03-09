АТЕШ зафіксував переміщення мобільних крематоріїв армії РФ у Сімферополі
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ зафіксував переміщення мобільних крематоріїв армії РФ у Сімферополі

Крематорій
Джерело:  АТЕШ

Учасники кримськотатарського руху опору АТЕШ продовжують відслідковувати дії російських окупантів у Криму.

Партизани помітили у Сімферополі мобільні крематорії

АТЕШ фіксує переміщення мобільних крематоріїв російської армії у Сімферополі.

У місті все частіше можна побачити машини, що перевозять загиблих військових, із табличками «Вантаж-200». Окрім цього, агенти зафіксували переміщення пересувних крематоріїв на вул. 60 років Жовтня, а також на проспекті Вернадського.

Втрати російської армії вже тривалий час досягають пікових значень. Основною причиною є знамениті "м'ясні штурми".

Вже давно очевидно, що владі та командуванню абсолютно начхати на кількість жертв. Цифри вони завжди занижують. Для цього використовують різні способи та мобільні крематорії, один із основних. Немає тіла, немає справи.

АТЕШ закликав всіх небайдужих кримчан приєднуватися до Руху Опору, щоб разом зупинити злочинний режим Росії.

Що виявили партизани в Рязані

Як повідомляє АТЕШ, на радіозаводі виробляється значна частина систем радіозв'язку для російської армії. До них відносяться командно-штабні машини, радіостанції, комплектуючі для систем РЛС та багато іншого.

Підприємство є законною військовою метою і ми вживемо відповідних заходів, — зазначили партизани.

Також було зафіксовано номери автомобілів співробітників. Особи їх власників встановлюються.

Закликаємо співробітників підприємства написати нам та піти на співпрацю. Це вбереже вас і викупить ваші гріхи перед невинно вбитими,– підсумували в АТЕШ.

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