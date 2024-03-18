АТЕШ розвідав пункт берегової оборони Чорноморського флоту РФ — фото

Що виявив АТЕШ під час розвідки пункту ЧФ РФ

Партизани встановили, що біля військової частини перебуває велика кількість особового складу, більшість із них не місцеві, мають акцент і відповідну символіку на формі (імовірно: татарстан, чечня, дагестан).

Окрім цього з боку військового містечка перебуватиме КПП, на ньому присутня чергова зміна з двох осіб, посилені нарядом поліції. Вздовж паркану військової частини патрулює військова поліція. Неподалік головного КПП припарковано 15 вантажівок типу «КАМАЗ». Більшість із військовослужбовців підрозділу орендую житло у самому Перевальному.

З вище перерахованого ставати ясно, що ППД 126 обрбо ЧФ РФ на даний момент використовується як перевалочний пункт, перед перекиданням особового складу в район ведення бойових дій, зазначив АТЕШ.

Які втрати Чорноморського флоту РФ через атаки українських військових

У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР Group 13 у співпраці з ВМС України провів операцію про знищенню неподалік Керченської протоки російського патрульного корабля "Сергей Котов", який тільки 2022 року спустили на воду.

Як відомо, Росія використовувала корабель для атак по території України, зокрема, свого часу і по острову Зміїний.

У ГУР напередодні повідомляли, що 52-х членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати.

Удар був здійснений морськими дронами “Magura V5”, російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.