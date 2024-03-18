АТЕШ разведал пункт береговой обороны Черноморского флота РФ – фото

Что обнаружил АТЕШ во время разведки пункта ЧФ РФ

Партизаны установили, что у воинской части находится большое количество личного состава, большинство из них не местные, имеют акцент и соответствующую символику на форме (вероятно, татарстан, чечня, дагестан).

Кроме этого, со стороны военного городка будет находиться КПП, на нем присутствует очередное изменение из двух человек, усиленных нарядом полиции. Вдоль забора воинской части патрулирует военная полиция. Недалеко от главного КПП припарковано 15 грузовиков типа «КАМАЗ». Большинство из военнослужащих подразделения арендую жилье в самом Перевальном.

Из вышеперечисленного становиться ясно, что ППД 126 обрбо ЧФ РФ на данный момент используется как перевалочный пункт, перед опрокидыванием личного состава в район ведения боевых действий, отметил АТЕШ.

Какие потери Черноморского флота РФ из-за атак украинских военных

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР Group 13 в сотрудничестве с ВМС Украины провело операцию об уничтожении неподалеку от Керченского пролива российского патрульного корабля "Сергей Котов", которое только в 2022 году спустили на воду.

Как известно, Россия использовала корабль для атак по территории Украины, в частности, в свое время и на острове Змеиный.

В ГУР накануне сообщали, что 52 члена экипажа, находившиеся на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать.

Удар был совершен морскими дронами "Magura V5", российский корабль получил повреждения корма, правого и левого бортов.