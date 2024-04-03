ГУР незабаром знищить Кримський міст — The Guardian
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР незабаром знищить Кримський міст — The Guardian

Кримський міст
Джерело:  The Guardian

Згідно з даними видання The Guardian, команда начальника ГУР МОУ Кирила Буданова має намір остаточно знищити Кримський міст уже у першій половині 2024 року.

Кримський міст буде головною ціллю ГУР у найближчі кілька місяців

Британські журналісти поспілкувалися зі своїми інсайдерами в українській розвідці та дізналися, що ГУР хоче здійснити третю потужну атаку на Кримський міст, який з'єднує Росію з окупованим півостровом.

Анонімні джерела з оточення Буданова стверджують, що його знищення неминуче.

Успішні удари української розвідки та СБУ по російських НПЗ були лише прелюдією перед головною подією 2024 року.

Як відомо, для України цей міст є ненависним символом незаконної анексії Криму.

Команда Кирила Буданова переконана в тому, що його безповоротне знищення посилить кампанію українського народу зі звільнення півострова та підніме моральний дух на полі бою та поза ним.

Ми зробимо це в першій половині 2024 року", — заявив журналістам інсайдер ГУР, а також наголосив, що Кирило Буданов, вже має "більшість засобів для реалізації цієї мети".

Що важливо розуміти, шеф української розвідки дотримувався плану, схваленого президентом Володимиром Зеленським щодо мінімізації військово-морської присутності РФ у Чорному морі.

Поки британське видання не змогло дізнатися, як буде розгортатися українська атака на Кримський міст.

Як може відреагувати Путін на знищення Кримського мосту

Раніше Кирило Буданов озвучував прогноз, що Кримський міст буде остаточно зруйнований Україною вже у цьому році.

Окрім того, глава ГРУ оцінив ймовірну реакцію очільника Кремля Володимира Путіна на такий розвиток події.

Та кого цікавить, чи готовий він, чи не готовий. Є об'єктивна реальність. Ви думаєте, що якщо б його запитали 24 лютого 2022 року, чи готовий він воювати кілька років, то він би сказав "та ну, ви що". Але є об'єктивна реальність. Неприємні речі, на жаль, стаються для обох сторін.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

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