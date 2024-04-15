Российские оккупанты заявляют о пуске ракет Storm Shadow в направлении Крымского моста

В Крыму с самого утра раздаются взрывы. Российские захватчики, оккупировавшие полуостров, утверждают, что в направлении Керченского моста Украина выпустила ракеты Storm Shadow.

Что происходит в Крыму 15 апреля

Ситуация на оккупированном полуострове начинает обостряться.

Как сообщают местные телеграммы-каналы, в российских воинских частях в Севастополе, около 11:30, раздался сигнал тревоги.

Сигнал воздушной тревоги в городе не включался.

Впоследствии россияне заявили о пуске Украиной ракет Storm Shadow в сторону Крыма.

По их словам, по меньшей мере две летели в сторону Крымского моста.

Более того, оккупанты временно перекрыли движение через пункт пропуска Джанкой, а также через Керченский мост.

Партизанское движение АТЕШ сообщает, что в Саках военные прячутся в жилых подъездах.

Фото: скриншот

Отметим, что утром 15 апреля уже раздавались взрывы над оккупированным Севастополем.

По предварительным данным, работала российская ПВО.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

Также россияне утверждают, что якобы могли сбить две ракеты Storm Shadow над оккупированным Бердянском.

В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников.

Буданов анонсировал уничтожение Крымского моста

Как отметил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, незаконно построенный Крымский мост остается законной целью для Украины.

По его словам, российские захватчики пытаются держать усиленную оборону моста, однако ГУР и другие украинские профильные ведомства готовят операцию по его уничтожению.