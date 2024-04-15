Російські окупанти заявляють про пуск ракет Storm Shadow у напрямку Кримського мосту

У Криму з самого ранку лунають вибухи. Російські загарбники, які окупували півострів, стверджують, що у напрямку Керченського мосту Україна випустила ракети Storm Shadow.

Що відбувається в Криму 15 квітня

Ситуація на окупованому півострові починає загострюватися.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, у російських військових частинах у Севастополі, близько 11:30, залунав сигнал тривоги.

Сигнал повітряної тривоги у місті не вмикали.

Згодом росіяни заявили про пуск Україною ракет Storm Shadow у бік Криму.

За їхніми словами, щонайменше дві летіли у бік Кримського мосту.

Ба більше, окупанти тимчасово перекрили рух через пункт пропуску Джанкой, а також через Керченський міст.

Партизанський рух “АТЕШ” повідомляє, що у Саках військові ховаються у житлових під'їздах.

Фото: скриншот

Зазначимо, що вранці 15 квітня уже лунали вибухи над окупованим Севастополем.

За попередніми даними, працювала російська ППО.

Про руйнування та постраждалих наразі не повідомляється.

Також росіяни стверджують, що нібито могли збити дві ракети Storm Shadow над окупованим Бердянськом.

Водночас у Воронезькій області оголосили загрозу атаки безпілотників.

Буданов анонсував знищення Кримського мосту

Як наголосив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, незаконно побудований Кримський міст залишається законною ціллю для України.

За його словами, російські загарбники намагаються тримати посилену оборону мосту, однак ГУР та інші українські профільні відомства готують операцію з його знищення.