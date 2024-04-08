У Смоленській області обвалився Панінський міст, що формував головний транспортний коридор між Росією та Білоруссю.

Що відомо про обвал моста під Смоленськом

За інформацією російських ЗМІ, внаслідок обвалу моста постраждало щонайменше троє осіб.

Зазначається, що постраждалі перебували у легковій автівці та вантажівці, які знаходились на мосту в момент обвалу.

Міст проходив над залізничними коліями Москва-Мінськ — головний транспортний коридор між РБ та РФ заблокований, — йдеться у повідомленні видання NEXTA Live. Поширити

Російські Telegram-канали повідомляють, що внаслідок обвалу Панінського моста загинула жінка.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до шести осіб.

Внаслідок обвалу моста пошкоджено залізничне полотно. Рух потягів зупинено. Про причини інциденту наразі не повідомляють

Що відомо про інші інциденти на території Росії

У Калінінградській області спалахнула масштабна пожежа на ракетному кораблі злочинної армії РФ “Серпухов”.

Пожежа на кораблі сталась 7 квітня.

Підкреслюється, що це малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М", який є п'ятим кораблем з цієї серії.

За попередніми даними, пожежа на судні сталася, коли воно перебувало на військово-морській базі "Балтійськ" у Калінінградській області Росії. Причини займання "Серпухова" наразі не розголошуються.

Між тим представники Головного управління розвідки Міноборони зазначають, що пожежа на ракетному кораблі “Серпухов” відбулась внаслідок проведенної ними успішної спецоперації.

У розвідці уточнили, що вогонь повністю знищив засоби зв'язку та автоматизації корабля.